UEPA abre processo seletivo para cursinho preparatório de vestibular 

A UEPA está com inscrições abertas para o processo seletivo para o cursinho alternativo 2022, podem participar do processo seletivo alunos que vão concluir este ano o ensino médio, ou que já concluíram o ensino médio.

As inscrições já podem ser realizadas online e até o dia 18 de fevereiro, podem participar do processo seletivo apenas alunos da escola pública ou para quem está na condição de bolsistas integral em escola particular.

A prova e matricula também serão realizadas online, o candidato precisa preencher o Formulário de Inscrição e fazer a prova online do cursinho, no dia 20 de fevereiro de 8h ás 12h será disponibilizado as provas de seleção. Os candidatos terão acesso as respostas da prova no próprio formulário.

O resultado com os candidatos aprovados será divulgado no dia 23 de fevereiro, no Instagram oficial do alternativo cursinho, assim como as informações sobre matricula online, divulgados nos próximos dias.

