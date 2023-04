UEPA abre Processo Seletivo para Transferências Internas e Externas 2023

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abriu as inscrições para o Processo Seletivo Unificado de Transferência Internas e Externas 2023. O foco é para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação, na capital e no interior do Estado. As inscrições devem ser feitas on-line, e seguem até a próxima quarta-feira (12).

Ao todo, serão disponibilizados 581 vagas em 12 municípios, sendo 407 destinadas às transferências internas e 147 para vagas de transferências externas. Licenciatura em Pedagogia; Fisioterapia; Biomedicina; Licenciatura em História; Enfermagem; Fonoaudiologia; Licenciatura em Educação Física são alguns dos cursos disponíveis.

O processo seletivo, que tem como objetivo auxiliar aos estudantes que desejam mudar de curso ou discentes de outras instituições que queiram ingressar para a Uepa, será composto de duas etapas, constituídas da análise de habilitação, de caráter eliminatório, e a análise de componentes curriculares, de caráter eliminatório e classificatório.

Os dias, horários e locais para matrícula dos candidatos serão divulgados no site do processo e no site oficial da Uepa após a publicação do resultado final do processo seletivo, que deverá ser publicado no dia 12 de maio. No ato da matrícula, os candidatos deverão entregar cópias autenticadas ou cópias simples acompanhadas dos originais, para confirmação pela universidade.

Mais informações através do telefone: (91) 3299-2216, ou pelo e-mail daa@uepa.br.

Documentos obrigatórios:

a) Carteira de Identidade;

b) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

c) Certidão de Nascimento ou Casamento;

d) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

e) 01 (uma) foto 3×4 recente (colorida);

f) Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

g) Histórico Escolar do Ensino Médio;

h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

i)Comprovante de Residência (recente que contenha CEP);

j) Declaração de vínculo com a Instituição de origem e que se encontra regularmente matriculado (Comprovante de matrícula);

k) Histórico escolar original e atualizado, da instituição de origem;

l) documento de autorização ou reconhecimento do curso de origem (se indicado no histórico será aceito);

m) Desenho curricular integral do curso de origem, constante do Projeto pedagógico que está sendo realizado. Será aceita cópia conferida por meio de carimbo da instituição;

Foto: David Alves / Ag Pará