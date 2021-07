Uepa abre seleção para Docente Substituto, com inscrição até 23 de julho

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) inscreve, a partir desta terça-feira (13), para o Processo Seletivo Simplificado para Professor Substituto, voltado à formação de cadastro reserva para atuar nos Departamentos do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS). As inscrições deverão ser realizadas, exclusivamente, via Internet até às 23h59min do dia 23 de julho de 2021, horário de Belém.

A taxa de inscrição é de R$ 100 e será recolhida por meio de Documento de Arrecadação Estadual (DAE), obedecendo aos critérios estabelecidos pelos correspondentes bancários no período definido pela seleção. Os candidatos que estiverem enquadrados no Decreto Federal Nº 6.593 de 02 de Outubro de 2008, que regulamenta a isenção de pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, deverão apresentar requerimento de isenção da taxa com os devidos comprovantes. Pessoas com qualquer deficiência também ficam isentas do pagamento da taxa de inscrição, mediante apresentação de documento de identificação que comprove a necessidade.

O Processo Seletivo tem como objetivo a formação de cadastro reserva para professores substitutos em 47 Departamentos vinculados à área das Ciências da Saúde ou Ciências Biológicas das graduações em Medicina, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Educação Física, Biomedicina, Enfermagem, Saúde Coletiva e Terapia Ocupacional para os campi da Uepa na Região Metropolitana de Belém e nos municípios de Altamira, Conceição do Araguaia, Santarém, Tucuruí e Marabá.

De acordo com o edital, a seleção para o cargo de professor substituto constitui-se de três etapas: homologação das inscrições; apresentação do plano de aula e a entrevista, de caráter eliminatório; e a prova de títulos, classificatória. O candidato aprovado será convocado pelo Departamento demandante do Processo Seletivo ou de acordo com a necessidade institucional para receber as devidas orientações quanto ao início das atividades. Caso seja necessário, deverá complementar as cópias dos documentos pertinentes, bem como participar da capacitação docente em período a ser informado posteriormente.

Texto: Daniel Leite Jr (Ascom Uepa)