Uepa abre seleção para Mestrado em “Saúde na Amazônia” para o município de Paraupebas

O Programa de Pós-Graduação Ensino em Saúde na Amazônia (PPGESA), da Universidade do Estado do Pará (UEPA), recebe inscrições on-line até o dia 22 de dezembro para o processo seletivo do curso de mestrado profissional, turma especial de Parauapebas.

Podem participar do processo seletivo graduados área da saúde que possuam vínculo atual com atividades de saúde ou com processos pedagógicos formais de professor de cursos de graduação, supervisor ou preceptor na área da saúde.

No total serão ofertadas 12 vagas e a seleção vai ocorrer em duas etapas. Na primeira, haverá duas avaliações: análise do currículo e análise da carta de intenção de pesquisa. A segunda é de entrevista, que possui caráter eliminatório e classificatório.

Essa turma especial do Mestrado Profissional de Ensino e Saúde na Amazônia no município de Parauapebas será presencial e as atividades acadêmicas serão desenvolvidas no sistema modular no Centro Universitário de Parauapebas (CEUP), na cidade. O Curso está estruturado em uma área de concentração Integração Universidade e Serviços de Saúde e em duas linhas de pesquisa: Gestão e Planejamento em Ensino na Saúde na Amazônia, e Fundamentos e Metodologias em Ensino na Saúde na Amazônia.

Para detalhar as informações sobre o edital, o professor Robson Domingues vai coordenar uma reunião nesta quarta-feira, 30, de 19h30 às 20h30, por meio de uma reunião na plataforma Google Meet . O professor afirma que vai explicar os requisitos de inscrição e seleção, além de esclarecer dúvidas dos eventuais candidatos.

Foto: Nailana Thiely / Arquivo Ascom Uepa