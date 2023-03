Uepa abre vagas remanescentes para o curso de música 2023

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) publicou o edital do Processo Seletivo Especial para o Curso de Licenciatura em Música. As vagas são destinadas para o preenchimento das vagas remanescentes do Processo Seletivo 2023. Interessados em participar devem se inscrever exclusivamente pelo site.

As inscrições seguem até o dia 06 de abril, e o valor da taxa de inscrições é de R$ 60,00 reais, públicas de ensino localizadas no estado do Pará, pessoas com deficiência (PcD), servidores da Uepa ou seus dependentes legais e a pessoas com hipossuficiência econômica e que estejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) podem solicitar isenção da taxa, conforme as normas do edital.

Sobre as vagas

Ao todo serão ofertadas 74 vagas, distribuídas em Belém (oito vagas), Marabá (24 vagas), Santarém (26 vagas) e Bragança (16 vagas). Para mais informações acesse o site da UEPA e verifique o edital completo.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: Provas de Redação e Prova Específica de Música no formato presencial. A Prova de Específica de Música será composta por duas partes, a primeira sobre Conteúdo Musical, que compreenderá questões de múltipla escolha com conhecimento básico de música, e a segunda parte de Execução Musical, que compreenderá a execução de uma música de livre escolha (música folclórica, popular ou de concerto) em instrumento ou voz.

Conforme o edital, a prova deverá ser realizada em 07 de maio, no horário de 8h às 13h, nos campi da Uepa nos municípios de Belém, Santarém, Bragança e Marabá. A previsão de divulgação do resultado final do processo é 18 de maio e a matrícula dos aprovados deverá ser realizada nos dias 22 e 23 de maio.

Foto: Rogério Uchôa / Ag.Pará