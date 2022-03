Uepa abriu inscrições para vagas remanescentes de residência médica em Santarém

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) abre as inscrições do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para o preenchimento de vagas remanescentes nos Programas de Residência Médica (PRM) de Santarém, no oeste do Pará. Ao todo são 10 vagas ofertadas nas especialidades de cirurgia geral, cirurgia oncológica, clínica médica, oncologia clínica e pediatria.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet através do www2.uepa.br/rmstm22, no período de 14 a 17 de março. O PSS será executado pela Pró-Reitoria de Graduação (Prograd).

A seleção obedece às normas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e da Comissão de Residência Médica (Coreme) da Uepa. As inscrições custam R$ 400.

Será concedida a isenção total da taxa de inscrição para as pessoas com deficiência (PcD), desde que cumpram as exigências e para pessoas com hipossuficiência econômica que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

As provas serão aplicadas no dia 25 de março e o resultado final previsto para ser divulgado no dia 30 do mesmo mês.

Fonte: O Estado Net