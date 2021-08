Uepa apoia campanha de atualização do cadastro on-line do SUS

Com apoio da Universidade do Estado do Pará, o Programa Rede Belém de Saúde nas Comunidades, da Prefeitura de Belém, começou a campanha Cadastra Belém nesta segunda-feira (09). A Uepa cedeu profissionais e alunos para o trabalho voluntário de cadastramento on-line e-SUS, que visa atualizar os cadastros no Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a representante da Coordenação em Atenção Básica da Sesma, Tamilis Leal, a expectativa é fazer a atualização de 400 mil pessoas até 30 de agosto próximo. “O apoio das instituições de ensino superior nesse projeto de cadastramento da população no e-SUS irá ajudar a Prefeitura a pensar ações estratégias no atendimento à saúde em Belém”, ressaltou.

O início do “Cadastra Belém” contou com a participação do reitor da Uepa, Clay Chagas; da vice-reitora Ilma Pastana; da vice-diretora do CCBS, Simone Beverly; da docente Ingrid Pimentel e da enfermeira Ana Lúcia. Para o reitor, a participação da Universidade é mais uma das ações de consolidação da relevância social da instituição perante a sociedade. “Agradecemos muito aos discentes e docentes da Uepa que decidiram participar deste projeto da Sesma para a atualização do cadastro virtual no SUS, pois sabemos da importância desse sistema para população paraense”, destacou Clay Chagas.

Os alunos da Uepa visitarão residências em Belém, tendo as Unidades Municipais de Saúde (UMS) e escolas públicas municipais nos bairros da Pedreira, Fátima e Sacramenta como pontos de apoio e concentração das equipes. Para realização do cadastro, os voluntários precisaram ter acesso aos seguintes documentos originais e com foto: carteira de identidade ou CPF, ou carteira nacional de habilitação (CNH), comprovante de residência atualizado e o número de identificação social (NIS).

Expectativa – Segundo o docente Divaldo Martins, do curso de Educação Física, a expectativa é que as 10 equipes de alunos voluntários realizem duas mil atualizações de cadastro no período da campanha. “A intenção é que, por dia, nós realizemos pelo menos 20 cadastros com as pessoas, pra que possamos atingir a meta da Sesma, e assim auxiliar a população a ter um melhor acesso aos serviços do SUS”, informou.

Para Iasmin Sena, aluna do terceiro semestre de Medicina, a experiência é uma forma de ter contato maior com a comunidade, além de poder falar sobre a importância do SUS e do cadastro virtual. “Sair na rua para ter contato com a população é sempre um desafio, e ao mesmo tempo uma forma de poder entender como é a realidade da comunidade paraense no acesso ao SUS, que por meio dessa atualização virtual poderá administrar melhor junto à Prefeitura e à Sesma as políticas públicas de saúde na cidade”, disse a estudante.

Na avaliação da aluna do quinto semestre de Enfermagem Aline Ayko, o voluntariado é uma forma de realizar ações de extensão e aprender de forma prática e objetiva. Ela contou que já está “no meu segundo trabalho de voluntariado pela Uepa. Comecei com a campanha de vacinação, e agora neste projeto do Cadastra Belém. É um desafio novo, que irá me ensinar muito durante os dias em que iremos fazer as visitações para atualização dos cadastros das pessoas no e-SUS”.

A atualização do cadastramento da população no e-SUS é necessária para a garantia de acesso aos servidos ofertados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Pará, como consultas, vacinação, acompanhamento de pré-natal, atendimento pediátrico e distribuição de remédios contra diabetes, hipertensão e outros. O cadastro atualizado é obrigatório para os cidadãos que recebem benefícios sociais federais.

Recursos – Segundo o Ministério da Saúde, a realização do cadastro no e-SUS é relevante para o financiamento municipal que garante o acesso a serviços da Atenção Primária. O cadastramento é uma das estratégias do Governo Federal para a transferência de recursos às prefeituras para capitalização do Fundo Municipal, para que possa ser feita a manutenção dos serviços ofertados pelas UBS.

A dona de casa Simara Dias destacou que todos devem receber os voluntários da Uepa que realizam a atualização do cadastro no e-SUS para a Sesma. “Tomará que a comunidade colabore com o trabalho da Universidade e da Prefeitura, pois essa atualização no meu cadastro vai acelerar o processo da próxima vez que eu precisar usar uma UBS, além de manter meu histórico pra sempre lá na internet”, reiterou.

