Uepa continua apoiando á campanha “Belém Vacinada” na fase de imunização infantil

De segunda a sexta-feira, dois campis da Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio do campus IV da Escola de Enfermagem e do campus II do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) vai realizar exclusivamente a aplicação de doses dos imunizantes contra a Covid-19. A iniciativa faz parte do apoio á campanha “Belém vacinada” da Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) na etapa de imunização infantil.

Os dois campi da UEPA integram a rede de 17 postos de vacinação ativos na capital paraense, que funcionam entre 9h e 17h. A primeira dose da vacina da Pfizer pediátrica contra a covid-19 está disponível para crianças entre 6 e 11 anos, nascidas entre 2010 e 2015.

Os responsáveis da criança devem apresentar CPF e caso a criança também possua documento de identidade e CPF, ambos os documentos devem ser apresentados. Nos postos de saúde, é apresentado o termo de responsabilidade para vacinação contra a Covid-19, para ser assinado ao responsável da criança.

Foto: Daniel Leite jr / UEPA