Uepa convoca os candidatos aprovados para Tecnólogo em Gastronomia na 1ª chamada do PSE

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) convoca os candidatos aprovados na 1ª chamada do Processo Seletivo Especial – Forma Pará/2021, para o curso Tecnólogo em Gastronomia, a realizar a matrícula na terça (14), e quarta-feira (15), de 9h às 15h, de forma presencial. Os candidatos de Icoaraci devem se dirigir à Reitoria da Uepa, no bairro do Telégrafo, em Belém. Já para os candidatos de Salinópolis, a matrícula será na Escola Dr. Miguel Santa Brígida, no bairro São Vicente.

Para efetivar a matrícula é necessário entregar todos os documentos exigidos. São eles: Declaração de Ocupação de Vaga, Declaração de Integralização do Curso, Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento ou Casamento, Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino), 01 foto 3 x 4 recente (colorida), Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição, ou Declaração de Regularidade, emitida pelo site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA), Histórico Escolar do Ensino Médio, Certificado de Conclusão do Ensino Médio, Laudo Médico Original, expedido até 90 (noventa) dias antes do dia da matrícula e Comprovante de Residência (recente que contenha CEP).

O candidato é proibido de ocupar mais de uma vaga em qualquer curso de instituição pública de ensino superior. A entrega da documentação fora do prazo estabelecido, ou a irregularidade desses documentos implicará a perda da vaga.

Para mais informações basta acessar o edital.

Texto: Rebeca Costa (Ascom Uepa)

Por Ize Sena (UEPA)

Fonte: Agência Pará