Uepa divulga 4ª repescagem do Prosel 2021 nesta sexta-feira, 27

Universidade do Estado do Pará divulga também a primeira convocação para o Processo Seletivo (Prosel) destinado a vagas remanescentes.

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulga, nesta sexta-feira (27), a quarta repescagem do Processo Seletivo (Prosel) 2021 e a primeira convocação para o Prosel destinado às vagas remanescentes.

Foram convocados para a matrícula 324 candidatos na chamada subsequente do Prosel 2021 e 228 candidatos na repescagem do Prosel de vagas remanescentes. As pessoas convocadas nas listagens devem ficar atentos para as indicações de vagas para cotistas e não cotistas.

Na quarta chamada subsequente do Prosel 2021, Belém concentra a maior quantidade de cursos para matrícula. Veja quais são:

Relações Internacionais

Design

Fonoaudiologia

Saúde Coletiva

Biomedicina

Enfermagem

Engenharia Ambiental e Sanitária

Engenharia de Produção

Fisioterapia (Belém)

Educação Física

Ciências Biológicas

Filosofia

Física

Geografia

História, Letras – Língua Portuguesa

Matemática

Pedagogia

Química

Medicina

Secretariado Executivo Trilíngue

Tecnologia de Alimentos

Tecnologia em Comércio Exterior

Terapia Ocupacional.

Documentos necessário para matrícula

Entre os documentos exigidos estão RG, CPF e certidão de nascimento ou casamento. As declarações de ocupação de vaga única e de integralização do curso estão disponíveis no site do Prosel e devem ser enviadas no momento do cadastro no SIGAA. Confira a lista completa de documentos:

Declaração de Ocupação de Vaga Única (fornecida pela UEPA);

Declaração de Integralização do Curso (fornecida pela UEPA) ;

Carteira de Identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de Nascimento ou Casamento;

Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);

01 (uma) foto 3 x 4 recente (colorida);

Título de Eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição;

Histórico Escolar do Ensino Médio;

Certificado de Conclusão do Ensino Médio;

Comprovante de Residência (recente que contenha CEP)

O candidato que não efetuar os procedimentos de matrícula e não entregar toda a documentação obrigatória, perde o direito à vaga e será considerado, formalmente, desistente.

Matrícula

As matrículas para as duas chamadas deverão ser feitas em duas etapas distintas. A primeira delas é de forma online, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) e pode ser feita de 30 de agosto a 3 de setembro. Nesta etapa, a pessoa classificada realizará cadastro e envio da documentação.

Após o último dia de matrícula online, os classificados têm até 45 dias para apresentar presencialmente a documentação exigida, com cópias e respectivos originais, para conferência. A etapa presencial de entrega de documentos deve ser feita diretamente nas unidades de Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA), do Campus onde vão cursar a graduação.

Campi e Cursos

Na primeira chamada do Prosel Vagas Remanescentes, o campus de Altamira recebe matrículas para a Licenciatura em Matemática. Já em Conceição do Araguaia, as vagas de repescagem encontram-se nos cursos de Educação Física, Letras – Língua Portuguesa, Matemática e Pedagogia.

Em Igarapé Açú, as graduações contempladas na repescagem são: Licenciatura em Ciências Sociais e Licenciatura em Matemática. Já em Marabá, as vagas são para Engenharia Florestal, Licenciatura em Física, Licenciatura em Libras, Tecnologia de Alimentos. Em Paragominas a primeira é para Design e Engenharia Ambiental e Sanitária.

Na Uepa Campus XI, as licenciaturas em Ciências Sociais, Filosofia e Matemática. Nos campi de Moju, Redenção e Vigia, a chamada atual é para os cursos de Licenciatura em Física, Engenharia de Produção e Licenciatura em Música, respetivamente.

Os candidatos que concorreram a vagas ofertadas nos campi da Uepa em Cametá, Castanhal, Conceição do Araguaia, Igarapé-Acú, Marabá, Moju, São Miguel do Guamá, Santarém, Salvaterra e Tucuruí devem conferir as listas completas no edital.

