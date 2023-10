Uepa divulga editais de processos seletivos específicos para Música e Letras-Libras

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou hoje, 11, os editais dos processos seletivos específicos para os cursos de Licenciatura em Letras Libras e de Licenciatura em Música 2024.

As inscrições começam na próxima segunda-feira, 16, e seguem abertas até o dia 31 de outubro. A solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica, Servidores da Uepa e seus dependentes e Pessoas com Deficiência (PcD) podem ser feitas até 21 de outubro. As provas serão aplicadas em 26 de novembro e os resultados finais estão previstos para o mês de dezembro, conforme os cronogramas dos respectivos editais.

As vagas ofertadas estão divididas em 30% destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino; 20% para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino e se autodeclararem negros ou indígenas e 50% do total de vagas ofertadas para candidatos não cotistas.

Licenciatura em Música

Para o curso de Licenciatura em Música, no total, são ofertadas 94 vagas em Belém, Bragança e Santarém. As inscrições devem ser feitas exclusivamente de forma on-line. Serão realizadas Prova de Redação (PROVA I) e Prova Específica de Música (PROVA II), dividida em duas partes: Conteúdo Musical, que irá avaliar os conhecimentos dos códigos e símbolos da música produzida no Ocidente e a percepção de gêneros, formas, ritmos e batidas de acompanhamento da música popular do Brasil e da música de concerto produzida no Ocidente, e Execução Musical, em que deverá ser realizada a execução de uma música de livre escolha em instrumento ou voz.

Letras-Libras

O Processo Seletivo Específico para o curso de Licenciatura em Letras-Libras oferta vagas para a Ouvintes e Surdos (pessoas com perda de audição bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000Hz) que tenham conhecimento básico da Língua Brasileira de Sinais (Libras). O candidato deverá efetuar sua inscrição, também pela internet, para concorrer às vagas do Prosel Libras 2024 e, obrigatoriamente, escolher o Grupo de Vaga de Pessoa Surda ou Pessoa Ouvinte, ao qual pretende exclusivamente concorrer. O curso será ofertado no Campus I, em Belém, e oferta 44 vagas.

Além do edital publicado no site, também está disponível a versão do documento em Libras, que pode ser acessada de forma virtual aqui. A prova de seleção terá três partes objetivas de conhecimentos específicos de Libras, Língua Portuguesa e Matemática, além de uma parte discursiva de produção escrita. Desde 2022, a Uepa realiza o processo seletivo especial para pessoas com deficiência auditiva, como parte das ações de inclusão desenvolvidas pela instituição. O curso de Licenciatura em Letras – Libras da Uepa foi criado com o objetivo de promover a formação específica para o professor de Língua de Sinais, que, a partir dos anos 2000, começou a ser incluída nos diversos setores de educação.

