UEPA divulga listão com 91% de vagas preenchidas: Medicina foi o mais procurado

A Universidade Estadual do Pará, de maneira exclusivamente online, divulgou na manhã desta sexta-feira, 21, o listão do vestibular com 3.521 calouros, de um total 3.838 vagas ofertadas e distribuídas em 21 campi, em 17 municípios do estado. Desse modo, apenas 91,74% das vagas foram preenchidas no processo seletivo.

Os cursos de Medicina, Enfermagem e Fisioterapia situados em Belém foram os mais procurados. Respectivamente, tiveram 5.655; 3.579; 2.781 inscritos.

Do total de vagas, 50% foram destinadas para ampla concorrência e 50% para cotistas que cursaram todo o ensino médio em escola pública. Os três primeiros colocados foram do curso de medicina e são as mesmas pessoas que alcançaram as maiores notas da UFPA: Victor Hugo da Costa Bartocci, Eduardo Cunha Lobato e Maria Victória Souza.

As aulas devem começar em agosto de 2021. Mas antes, os novos calouros devem se atentar ao período de matrícula, que será realizado de 2 a 11 de junho. No dia 22 de junho deverá ser divulgada a lista de repescagem.

O listão pode ser acessado nas redes sociais da instituição e no site www.uepa.br

