Uepa divulga listão do vestibular 2021 no site e redes sociais nesta sexta-feira

O resultado do Processo Seletivo (Prosel 2021) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) será divulgado nesta sexta-feira (21), às 10h. A publicação do listão será feita somente de forma virtual, no site oficial da instituição, www.uepa.br, e pelos perfis oficiais da Universidade no Instagram, Facebook e Twitter.

No total, a Uepa oferta 3.838 vagas, distribuídas em 21 campi localizados em 17 municípios do Pará. Este ano, destacam-se a graduação de Licenciatura em Música, ofertada pela primeira vez no campus de Bragança, e o curso de Bacharelado em Fonoaudiologia, que receberá alunos para formar a sua primeira turma.

Os cursos mais procurados, de maneira geral, são: Medicina (Belém), com 5.655 candidatos inscritos; Enfermagem (Belém), com 3.579 inscritos e Fisioterapia (Belém), com 2.781 concorrentes.

Do total de vagas ofertadas, 50% são destinadas a candidatos cotistas, ou seja, candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio, ou curso equivalente, na rede pública e optaram por concorrer a vagas para cotistas; e 50% para candidatos não cotistas. Para concorrer às vagas, os interessados se submeteram às provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2020.

Os novos calouros devem se atentar ao período de matrícula, que está previsto para ser realizado de 2 a 11 de junho. A partir do dia 22 do mesmo mês deverá ser divulgada a primeira lista de repescagem. As aulas deverão iniciar em agosto de 2021.