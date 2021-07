Uepa e Forma Pará promovem seminário em Salinas

Foto: Alex Ribeiro – Ag. ParáO curso de Licenciatura em Geografia do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e o Programa Forma Pará, do Governo do Estado, promovem neste final de semana, nos dias 2 e 3 de julho, o seminário Amazônia Atlântica – ambientes e territórios em questão, com o objetivo de refletir sobre o espaço influenciado diretamente pelo oceano Atlântico no Pará. Para isso, foi escolhido como sede do evento o município de Salinópolis, que abriga um polo do Programa. As inscrições são gratuitas e abertas à comunidade.

“Quando se fala sobre o território paraense muito se debate sobre a lógica fluvial e silvestre. Pouco se discute sobre a dinâmica específica de seu golfão”, explicou o professor Fabiano Bringel, coordenador de Geografia no Forma Pará e um dos responsáveis pelo evento. Preocupados com essa questão, professores e estudantes propõem o debate acerca do tema em uma região diretamente influenciada.

A mesa de abertura oficial, às 9h, terá a presença de Bringel; do reitor da Uepa, Clay Anderson Nunes Chagas; do secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Pará, Carlos Maneschy; e do prefeito de Salinópolis, Carlos Alberto de Sena Filho. Uma conferência também será realizada para ambientar o debate pelo professor do Núcleo de Meio Ambiente (Numa) da Universidade Federal do Pará (UFPA), Gilberto Rocha.

As subtemáticas abordadas versam sobre a relação entre campo e cidade – e os seus processos correlatos entre rural e o urbano – nessa região. A dinâmica da pesca e da agricultura na produção das cidades, bem como a urbanização do salgado paraense, são fenômenos que os professores doutores do Programa de Pós Graduação em Geografia (PPGG) da Uepa, Fabiano Bringel e Willame Oliveira, irão debater, às 10h, no primeiro dia do evento.

Foto: Alex Ribeiro – Ag. ParáOutro assunto tratado será a questão ambiental na região e como o desmonte das políticas ambientais, em nível federal, pode afetar o Nordeste paraense. Esse debate será no dia 3 de julho, às 9h, e conduzido pelos professores doutores Antônio de Pádua Brasil, Francisco Emerson Costa e Aiala Colares, todos do PPGG da Uepa, e da professora Rosiane Gonçalves, do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar Indígena (PPGEEI), também da Uepa.

Serviço:

Seminário Amazônia Atlântica: ambientes e territórios em questão

Dias: 2 e 3 de julho.

Local: EEEM Dr. Miguel de Santa Brígida, situado na Tv. Nazaré, s/n. Salinópolis.

Inscrições gratuitas serão feitas no local.

Texto: Fernanda Martins (Ascom Uepa)

Fonte: Agencia Pará