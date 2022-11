Uepa está com inscrições abertas para o Programa de Residência Médica

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou o edital do Processo Seletivo Unificado nos Programas de Residência Médica (PRM) do Estado do Pará, para atuar nas instituições das cidades de Belém, Ananindeua e Santarém. As inscrições começam nesta sexta-feira (11), e devem ser realizadas de forma on-line até dia 1º de dezembro, sendo que os candidatos poderão se inscrever em um único município e uma única especialidade. O Processo Seletivo será executado pela Uepa, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Diretoria de Acesso e Avaliação (DAA) e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS).

O processo seletivo será composto de uma única etapa de caráter classificatório, porém não eliminatório, para os PRMs de Acesso Direto e com Pré-Requisito, realizada por meio de uma prova objetiva, prevista para o dia 22 de janeiro de 2023. O resultado final deverá ser divulgado no dia 16 de fevereiro e as aulas devem iniciar a partir de 1º de março de 2023.



Para a Região Metropolitana de Belém, as especialidades são: Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia da Mão, Cirurgia Geral (3 anos), Cirurgia do Trauma, Cirurgia Vascular, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Médica, Dermatologia, Endoscopia, Endocrinologia e Metabologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hepatologia, Hematologia e Hemoterapia, Hemodinâmica, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, Medicina Intensa Pediátrica, Nefrologia, Nefrologia Pediátrica, Neonatologia, Neurocirurgia, Neurologia, Neurorradiologia, Oncologia Clínica, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Psiquiatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Urologia.

Já para o município de Santarém oferta as especialidades em Anestesiologia, Cirurgia Geral (3 anos), Cirurgia Oncológica, Clínica Médica, Ginecologia e Obstetrícia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina Intensiva, Neurocirurgia, Oncologia Clínica, Ortopedia e Traumatologia e Pediatria. Todas as informações estão disponíveis no edital 115/2022.

Texto: Murilo Souza/Ascom Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Bruno Cecim