Uepa está com vagas abertas de graduação para professores da Educação Básica que não possuem graduação

Professores da Educação Básica que não possuem graduação ou atuam em área diferente da sua formação, podem concorrer a uma das vagas de curso de graduação por meio Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor) da Universidade do Estado do Pará (Uepa).

Professores interessados em cursar uma graduação devem se inscrever pela plataforma CAPES de E ducação Básica, realizar ou atualizar o currículo, para quem já é cadastrado, e fazer a pré-inscrição nos cursos de graduação disponibilizados para cada professor, de acordo com as informações fornecidas na etapa de cadastro e/ou atualização curricular.

Estão sendo ofertados cursos nas seguinte modalidades: Pedagogia, Letras (Português), Educação Física, Letras Libras, Letras (Inglês), História, Física, Química, Ciências Biológicas e Intercultural Indígena em seis municípios-sedes de São Miguel do Guamá, Salvaterra, Igarapé-Miri, Conceição do Araguaia, Cametá e Altamira, que atendem as localidades de São Miguel do Guamá, Garrafão do Norte, Aurora do Pará, Capitão Poço, Ourém, Salvaterra, Soure, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Igarapé-Miri, Mocajuba, Baião, Abaetetuba, Conceição do Araguaia, Redenção, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, Floresta do Araguaia, Rio Maria, Cametá, Limoeiro do Ajuru, Mocajuba, Baião, Oeiras do Pará e Aldeia Boa Vista. A lista de cursos e munícipios podem ser acessadas aqui.

Parfor

É uma política nacional de formação de profissionais do magistério da educação básica com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica.

