UEPA faz atendimento a imigrantes e refugiados

Foi lançado nesta quarta-feira (25) o Núcleo de Apoio a Imigrantes e Refugiados (Naire), através do curso de relações internacionais da universidade do estado do Pará (UEPA), na qual ofertará serviços gratuitos de assistência médica, assessoramento jurídico, e também promovera atividades de acolhimento e integração cultural a imigrantes, refugiados e solicitantes de refúgio.

A proposta do núcleo de apoio, deverá proporcionar uma atuação multidisciplinar de alunos e professores, além de instituir um espaço de produção cientifica e extensão acadêmica, onde os bolsistas poderão utilizar os conhecimentos adquiridos no curso de relações internacionais (RI), interagindo com o público recebido em um ambiente diferente da sala de aula.

A iniciativa partiu de uma necessidade de informar a sociedade em geral acerca de temas relativos aos direitos de imigrantes, solicitantes e refugiados.

O atendimento ao público será iniciado por volta do mês de setembro, quando os participantes do núcleo estarão envolvidos em atividades internas, como a organização e treinamentos.

“o objetivo do espaço é preencher as lacunas de conhecimento e informação sobre o assunto, ao mesmo tempo em que presta diretamente assessoria e orientação aos usuários, contribuindo assim, para a integração socioeconômica e respeito aos direitos humanos”, destacou a coordenadora do Naire, Aline Ferreira.

