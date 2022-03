UEPA inicia nesta sexta-feira a Campanha 21 Dias de Ativismo Contra a Discriminação Racial 

A partir dessa sexta-feira (11) a Universidade do Estado do Pará (uepa), através da pró-reitoria de Extensão (Porex) e do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros (Neab), vai promover a primeira edição da Campanha 21 dias de Ativismo Contra a Discriminação Racial, em Belém.

“A população afrodescendente é vítima da discriminação e do preconceito, com narrativas apoiadas em teorias racistas e por julgamentos devido à sua identidade étnica ou cor da pele. Resistir a todas as formas de opressão através das ações sociais e ativistas, é uma das formas de colaborar para a eliminação de todos os tipos de opressão e invisibilidade”, afirma o diretor de extensão, professor Aiala Colares.

O trabalho tem a parceria dos Coletivos Negritar Filmes e Produções, Coletivo Juntos e Juntas, Comissão de Defesa e Promoção da Igualdade étnico-Racial da ordem dos Advogados do Brasil – Seção Pará. Também, participarão representantes do movimento Slam Dandaras do Norte e professores da educação básica.

A programação conta com a difusão de várias dinâmicas em diferentes locais, como ações em escolas públicas, movimentos culturais e debates. Também haverá as questões que envolve a feira negra, passando pela história do movimento do Hip-Hop da arte, cultura e sobre o grafite até os debates de nível acadêmico e jurídico.

Será realizado também roda de conversas, bate-papo que ocorrerá sobre o tema Trans Vivências Negras, mini curso e transmissão de documentário, arrecadação de absorventes + brechó.

Confira a programação completa

Dia 11/03/2022 – (sexta-feira)

Roda de Conversas

– Tema: Trans Vivências Negras

– Debatedores: Vic Argôlo e Gabi Lu

– Horário: a partir das 17h

– Local: Casa Sumaúma Rua frutuoso Guimarães, 648



Dia 17/03/2022 (quinta-feira)

– Mini curso – Necropolítica e genocídio da população negra: estratégias e ações de

enfrentamento

– Responsáveis – Professor doutor, Aiala Couto e professora doutora, Sandra Guimarães

– Horário: 16h

– Local: Auditório da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção Pará

*Haverá também exposição de documentário, música e feira.



Dia: 21/03/2022 (segunda-feira)

– Tema – Transmissão do documentário: Absorvendo o Tabu + Slam + Arrecadação de absorventes + Brechó.

– Convidadas – Vivi Reis, Ilma Palheta (UEPA), Ruth Almeida (UFRA), Tarsila Amoras (UFPA).

– Mediação – Angélica A.

– Local – Casa Movimento – Miniauditório

– Horário: 16h.

