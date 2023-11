Uepa inscreve até dia 06 de dezembro para o Programa de Residência Médica  

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) está com inscrições on-line abertas até 6 de dezembro, ao Processo Seletivo Unificado (PSU) dos Programas de Residência Médica (PRM) do Estado do Pará, para início em 2024. De acordo com as normas da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM) e Comissão de Residência Médica (Coreme), o processo seletivo oferta 214 vagas, sendo 186 na Região Metropolitana de Belém (RMB) e 28 no município de Santarém, no oeste paraense. Os interessados em se candidatar ao Programa devem conhecer e seguir todas as exigências definidas no edital 93/2023, publicado no site da Uepa.

As vagas estão distribuídas entre as seguintes instituições: Uepa, Hospital Ophir Loyola (HOL), Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna (FHCGV), Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará (FSCMPA), Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) e Hospital do Pronto Socorro Mário Pinotti (HPSM- MP). Os PRMs da Uepa, HOL, FHCGV, FSCMPA, HMUE e HPSM-MP são credenciados pela CNRM/Ministério da Educação (MEC).

As especialidades ofertadas na Região Metropolitana de Belém são: Anestesiologia, Cardiologia, Cardiologia Pediátrica, Cirurgia Cardiovascular, Cirurgia da Mão, Cirurgia Geral, Cirurgia Vascular, Cirurgia Oncológica, Cirurgia Pediátrica, Clínica Médica, Dermatologia, Endoscopia, Endocrinologia e Metabologia, Ginecologia e Obstetrícia, Hepatologia, Hematologia e Hemoterapia, Hemodinâmica, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, Medicina Intensiva Pediátrica, Nefrologia; Nefrologia Pediátrica; Neonatologia; Neurocirurgia; Neurologia; Neurorradiologia; Oncologia Clínica; Ortopedia e Traumatologia; Pediatria; Psiquiatria; Radiologia e Diagnóstico por Imagem e Urologia.

Em Santarém, as especialidades são: Anestesiologia, Cirurgia Geral; Clínica Médica; Ginecologia e Obstetrícia; Medicina da Família e Comunidade; Medicina Intensiva; Neurocirurgia; Oncologia Clínica; Ortopedia e Traumatologia; Pediatria e Urologia;

A inscrição, exclusivamente pela internet, pode ser feita através deste link. O PSU/2024 será composto de uma única etapa de caráter classificatório e eliminatório em forma de prova objetiva, que será realizada na data prevista de 14/01/2024, conforme o cronograma do edital, no horário das 8h às 12h. Além da bolsa paga pela instituição responsável pelo PRM ou pelo órgão financiador, o residente poderá também receber a bolsa de incentivo do Programa Qualifica Saúde, que é uma concessão do Estado do Pará.

O PSU/2024 será executado pela Uepa, por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Diretoria de Acesso Avaliação (DAA) e do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), com o acompanhamento da Comissão PSU/2024. Para esclarecimento de dúvidas sobre o PSU, o candidato deve fazer contato somente pelo e-mail: residenciamedica@uepa.br .

Serviço:



Período de solicitações de inscrições: 27/11 a 06/12/2023 ( www2.uepa.br/rm2024)

Solicitações de isenções da taxa de inscrição: 27 e 28/11/2023

Fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição: 07/12/2023

Realização da prova objetiva: 14/01/2024

Divulgação do resultado final: 16/02/2024

Início das aulas: 01/03/2024



Texto: Diane Maués – Ascom/Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: Sidney Oliveira/Ascom UEPA