Uepa inscreve para Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental em janeiro

Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental recebe inscrições em janeiro

A partir de 09 de janeiro de 2024, o Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental (PPGCIPE), da Universidade do Estado do Pará (Uepa), receberá as inscrições para o Processo Seletivo para a turma 2024 até o dia 9 de fevereiro de 2024, que deverão ser realizadas de maneira online.

Ofertando 24 vagas, o Programa de Pós-Graduação é destinado aos graduados em cursos da área da saúde, preferencialmente com atuação no Sistema Único de Saúde (SUS). Excepcionalmente, poderão ser aceitas inscrições de candidatos de outras áreas, como bioestatística, bioengenharia, informática, robótica e outras, desde que possuam propostas feitas de acordo com as diretrizes do Programa, mediante aprovação do colegiado do curso.

De acordo com o edital, o processo seletivo é composto por quatro etapas: prova escrita (que ocorrerá no dia 01 de março de 2024); análise documental e currículo lattes; entrevista; e seleção dos projetos em andamento. O resultado dos recursos e a divulgação dos resultados estarão disponíveis no dia 22 de março, no site oficial da Uepa.

O mestrado profissional em Cirurgia e Pesquisa Experimental (CIPE) está estruturado nas áreas de concentração Cirurgia Experimental e Pesquisa Experimental. A primeira está voltada ao desenvolvimento de produtos biotecnológicos, modelos experimentais e de ensino nas áreas cirúrgicas e afins. A segunda, ao desenvolvimento de técnicas, tratamentos, processos, gestão e bioética nas áreas cirúrgicas e afins.

Texto de Messias Azevedo / Ascom Uepa

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará