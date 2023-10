Uepa lança edital do Processo Seletivo 2024 com oferta de mais de 3.500 vagas

Com o objetivo de preencher 3.586 vagas ofertadas em cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, a Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou nesta quarta-feira (18) o edital do Processo Seletivo 2024. As inscrições começam na próxima sexta-feira (20) de forma exclusivamente on-line, e poderão ser efetuadas até o dia 9 de novembro.

A seleção é voltada para estudantes que já concluíram ou estão concluindo a última série do Ensino Médio, ou equivalente, referente ao período letivo de 2023 e que se inscreveram para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, já que a nota obtida na avaliação é usada para a seleção dos candidatos.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. Será concedida a isenção total do pagamento da taxa de inscrição a candidatos que concluíram, ou estão concluindo, em 2023, o Ensino Médio em instituições públicas de ensino localizadas no Pará, desde que cumpram as exigências definidas no edital. Pessoas com deficiência (PcD); servidores da Uepa ou seus dependentes legais; e pessoas com hipossuficiência econômica e que estejam inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).podem solicitar isenção da inscrição até o dia 30 de outubro, conforme definido no edital.

As vagas ofertadas estão divididas em 30% destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino; 20% para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino e se autodeclararem negros ou indígenas; e 50% do total de vagas ofertadas para candidatos da ampla concorrência.

Expectativa – De acordo com o pró-reitor de Graduação da Uepa, Ednalvo Apóstolo Campos, a expectativa do Prosel deste ano é que se receba “um número maior de inscrições em relação ao ano passado, que foi em torno de 54 mil”.

Ele também destaca que, “neste edital, temos a oferta de cursos em dois novos campi, Ananindeua e Parauapebas”. O campus XXII, em Ananindeua, está com vagas abertas para os cursos de graduação em Engenharia Florestal, Engenharia de Software e Licenciatura em Matemática, enquanto que o campus XXIII, em Parauapebas, oferta os cursos de Engenharia de Software e Fisioterapia.

Neste ano, a Uepa disponibiliza vagas em diversos cursos de graduação, sendo 1.438 para a capital e 2.148 para o interior. O Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) terá 1.756 vagas nos seus cursos de Licenciatura e Bacharelado, seguido pelo Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), com 990 vaga e, por fim, os cursos da saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), somam 840 vagas.

Além do Prosel 2024, a Uepa também está com inscrições abertas para os cursos de Licenciatura em Letras-Libras e Música, para atender as demandas específicas da comunidade:

“Paralelo ao edital, temos outros dois em aberto, que estão com as inscrições abertas até 31 de outubro. Temos uma boa experiência desde o ano passado, então vamos manter”. Assim como o Prosel 2024, “a expectativa é de grande número de inscrições e que essas vagas sejam preenchidas”.

As provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 12 de novembro. O resultado final do Prosel da Uepa ainda terá data definida, conforme o calendário de divulgação dos resultados das avaliações do Enem pelo Ministério da Educação (MEC).

