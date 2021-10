Uepa lança edital do Prosel 2022 nesta sexta (29) com mais de 3,7 mil vagas

Foto: DivulgaçãoA Universidade do Estado do Pará (Uepa) lança nesta sexta-feira (29) o edital do Processo Seletivo (Prosel) 2022. As inscrições devem ser feitas no período de 4 a 25 de novembro, pelo site www2.uepa.br/prosel. A taxa é de R$60 e deve ser paga até o dia 26, do mesmo mês.

Candidatos que já concluíram ou estão concluindo o Ensino Médio (ou equivalente) no período letivo de 2021 em escolas ou instituições da rede pública localizadas no estado do Pará serão isentos da taxa de inscrição. Pessoas com hipossuficiência econômica, servidores da Uepa e seus dependentes e Pessoas com Deficiência (PcD) também podem solicitar a isenção da taxa até o próximo dia 15, de forma virtual.

Para participar do certame, além da inscrição no site da Uepa, o candidato deve fazer as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021, marcadas para os dias 21 e 28 de novembro. Já os candidatos inscritos no curso de Licenciatura Plena em Música devem também fazer o exame habilitatório. De acordo com o edital, haverá prova teórica, de caráter presencial, em Belém, Santarém e Bragança, além de prova prática não presencial.

Neste vestibular, a Uepa oferece 3.708 vagas, distribuídas entre Vagas para Cotistas (VC) e Vagas para Não Cotistas (VNC). Deste total, 2.140 são destinadas ao interior do estado e as demais, 1.568, para Belém.



Benefícios

A Uepa reserva 50% das vagas ofertadas no Prosel 2022 a candidatos que cursaram e concluíram todas as séries do Ensino Médio, ou curso equivalente, em escolas da rede pública brasileira.

Além disso, será atribuído um bônus de 10% sobre a média aritmética das notas obtidas no Enem 2021 aos candidatos que tenham declarado no ato da sua solicitação de inscrição que concluíram ou estão concluindo, no Estado do Pará, a última série do Ensino Médio (ou equivalente), ou ainda que obtiveram a certificação do ensino médio por meio de exames, expedida por instituição localizada no estado do Pará.

Estará automaticamente eliminado do Prosel 2022 o candidato que faltar em, pelo menos, um dia de prova do Enem 2021; obtiver nota inferior a 400 na Redação do Enem 2021 ou obtiver média aritmética das notas das áreas de conhecimento do Enem 2021 inferior a 400.

