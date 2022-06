UEPA lança edital para financiar ideias empreendedoras universitárias

A UEPA lança nesta quarta-feira (1), o edital do programa “Decola”, que selecionará 60 projetos para o desenvolvimento de produtos, serviços ou processos inovadores, em especial nas áreas da saúde, educação, engenharia e tecnologia.

A ação é voltada para alunos, professores e técnicos da Uepa, além de alunos das escolas públicas de ensino médio regular ou profissional da rede de ensino do Pará. Os interessados devem formar times de quatro pessoas para submissão de propostas, conforme as regras do edital. As inscrições serão realizadas a partir de hoje até o dia 1° de julho.

As propostas devem apresentar soluções pautadas na inovação e sustentabilidade (social, ambiental e econômica) através de argumentos técnico-científicos para problemas da sociedade, em especial da região amazônica. Os selecionados vão receber um apoio financeiro e técnico para incentivar e valorizar as atividades de inovação e empreendedorismo.

Os requisitos para submissão de um projeto de iniciação Empreendedora, deve ser formado obrigatoriamente um Time Empreendedor, composto pelos seguintes integrantes:

– Tutor: um servidor em efetivo exercício de cargo da carreira docente ou técnico, administrativo e operacional da Uepa.

– Bolsistas de Iniciação Empreendedora: dois estudantes regularmente matriculados em um dos cursos de graduação da Uepa, que não estejam cursando o último ano dos seus respectivos cursos no ato da submissão do projeto.

– Bolsista de Iniciação Empreendedora Júnior: estudante regularmente matriculado em uma escola pública de ensino médio regular ou profissional da rede de ensino do Estado do Pará, que não estejam cursando o último ano desta etapa da educação básica no ato da submissão do projeto de iniciação empreendedora ao presente edital.

No site do Programa Decola será possível acompanhar atualizações sobre o programa. Em caso de duvidas sobre o edital podem ser encaminhadas aos canais de comunicação do Decola: (91) 98112-1230, ou E-mail: decola@uepa.br

Foto: Nailana Thiely / UEPA