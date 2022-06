UEPA oferta vagas para o curso em Mestrado em Educação

A Universidade do Estado do Pará (UEPA), por meio do Programa de Pós-Gradução em Educação (PPGED) está ofertando vagas para o curso de Mestrado, com turma para 2023, as inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 22 de julho, de forma on-line, conforme previsto no edital.

Serão 30 vagas no total, com duas linhas de pesquisa: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas, com 14 vagas, distribuídas em públicas, institucionais e ações afirmativas, que contemplam pessoas com deficiência (PcD), negras, indígenas, quilombolas e trans.

Já para a linha de pesquisa Saberes e Educação na Amazônia, terá 16 vagas, também subdividido em públicas, institucionais e ações afirmativas.

O processo seletivo terá quatro fases de caráter eliminatório, a primeira será uma prova escrita subjetiva, de cunho argumentativo, elaborada nas plataformas Google Meet e Google Forms, para identificação e realização da prova, respectivamente. A segunda etapa consiste na entrega da proposta de pesquisa desenvolvida pelo candidato, que devera ser enviada por e-mail, para ser avaliada.

Na terceira fase será realizada uma entrevista com o candidato, pelo Giigle Meet. Para finalizar o processo seletivo, a quarta fase, ocorrerá a avaliação do currículo lattes do candidato. A divulgação do resultado final do processo seletivo está prevista para ocorrer no dia 9 de dezembro.

Foto: Laís Teixeira / Ascom Uepa