Uepa prorroga as inscrições para o Prosel 2024

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou que prorrogou as inscrições para o seu Processo Seletivo 2024 (Prosel 2024). Agora, os candidatos têm até o dia 29 de novembro para se inscrever e até o dia 30 para pagar a taxa de inscrição. A seleção é voltada para estudantes que já concluíram ou estão concluindo a última série do Ensino Médio, ou equivalente, referente ao período letivo de 2023 e que se inscreveram para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023, já que é a nota obtida no Enem é utilizada na seleção dos candidatos.

Nesta edição do Prosel, a universidade oferta 3.586 vagas em cursos de graduação das áreas de educação, saúde e tecnologia, conforme divulgado no edital. O valor da taxa de inscrição é de R$ 100. As vagas ofertadas estão divididas em 30% destinadas a candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino; 20% para candidatos que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em cursos regulares ou na modalidade Educação de Jovens e Adultos em instituições públicas de ensino e se autodeclararem negros ou indígenas; e 50% do total de vagas ofertadas para candidatos da ampla concorrência.

O pró-reitor de Graduação da Uepa, Ednalvo Apóstolo Campos, a expectativa do Prosel deste ano é que se receba “um número maior de inscrições em relação ao ano passado, que foi em torno de 54 mil”. Ele também afirma que a prorrogação do prazo de inscrição amplia a possibilidade de participação para os candidatos que por algum motivo não teriam condições de realizar a inscrição até amanhã (9), que seria o prazo inicial. “Principalmente porque ainda há pessoas que esperam primeiro fazer as provas do Enem, para avaliarem como se saíram e acabam se atrapalhando com os prazos. Agora vão ter ainda mais tempo”, ponderou o pró-reitor.

Professor Ednalvo também destaca que, “neste edital, temos a oferta de cursos em dois novos campi, Ananindeua e Parauapebas”. O campus XXII, em Ananindeua, está com vagas abertas para os cursos de graduação em Engenharia Florestal, Engenharia de Software e Licenciatura em Matemática, enquanto que o campus XXIII, em Parauapebas, oferta os cursos de Engenharia de Software e Fisioterapia.

Neste ano, a Uepa disponibiliza vagas em diversos cursos de graduação, sendo 1.438 para a capital e 2.148 para o interior. O Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) terá 1.756 vagas nos seus cursos de Licenciatura e Bacharelado, seguido pelo Centro de Ciências Naturais e Tecnologia (CCNT), com 990 vaga e, por fim, os cursos da saúde, do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), somam 840 vagas.

O resultado final do Prosel da Uepa ainda terá data definida, conforme o calendário de divulgação dos resultados das avaliações do Enem pelo Ministério da Educação (MEC).



Texto: Guaciara Freitas (Ascom Uepa)

Fonte: Agência Pará/Foto: David Alves/Ag Pará