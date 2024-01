Uepa prorroga inscrições para o Processo Seletivo para Canaã dos Carajás

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) prorrogou as inscrições gratuitas online para o Processo Seletivo Especial no município de Canaã dos Carajás, sudeste paraense. A inscrição agora vai até o dia 19 de janeiro, conforme a II Errata do edital 102/2023 publicado no site da instituição. Os candidatos vão concorrer a uma das 150 vagas, divididas em quatro cursos de graduação: Biomedicina, Secretariado Executivo, Fisioterapia e Gastronomia.

Conforme o edital, os candidatos vão realizar uma prova no formato presencial, no dia 3 de março de 2024, com 40 questões de múltipla escolha e uma redação. As vagas serão destinadas aos candidatos que finalizaram o Ensino Médio, e a solicitação de inscrição deverá ser realizada após o preenchimento dos cadastros com os dados pessoais e, posteriormente, das informações relativas ao Prosel Especial Canaã dos Carajás 2024.

No link de inscrição, no período previsto no cronograma, o candidato vai poder acessar seu Cartão de Informação da Prova, com a data, horário e local de realização da prova. Ainda segundo o cronograma, a divulgação do resultado final do processo seletivo acontece no dia 29 de março. Os dias e horários para a matrícula dos candidatos selecionados serão divulgados por meio do site da UEPA.

A oferta de cursos de graduação no município do Sul do Pará é resultado da assinatura de dois convênios assinados pelo reitor da Uepa, Clay Chagas, e pela prefeita de Canaã dos Carajás, Josemira Gadelha, realizada em agosto de 2023.

A expansão da Uepa para o município começou com visitas técnicas e reuniões entre a universidade e a gestão municipal, iniciadas em março de 2022. Na mesorregião sudeste do Pará, a Uepa já possui campus em Marabá, Parauapebas, Conceição do Araguaia e Redenção .

Presente em onze das doze regiões de integração do Pará com campi físicos e com atividades desenvolvidas em mais de 70 municípios do estado por meio de programas como o Forma Pará, Universidade Aberta do Brasil (Uab) e Programa Nacional de Formação de Professores (Parfor), a Uepa é uma das instituições mais interiorizadas do Brasil.

Texto: Messias Azevedo e Marília Jardim (Ascom Uepa)

Fonte: Agência Pará/Foto: Rodrigo Pinheiro/Ag Pará