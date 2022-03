Uepa realiza aula inaugural do curso de Enfermagem pelo Forma Pará

O mês de março é conhecido pela comemoração do Dia Internacional das Mulheres e perceber que a turma que iniciará o primeiro curso de Enfermagem, ofertado pela Universidade do Estado do Pará (Uepa) em parceria com o Forma Pará, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (Sectet), no município de Goianésia do Pará, é formada majoritariamente pelo gênero feminino é a reafirmação dos espaços conquistados pelas mulheres dentro do âmbito acadêmico. A aula inaugural do curso, realizada na última sexta-feira, 4, no auditório da Escola Estadual Anunciada Chaves, foi um momento emocionante para os familiares que estiveram junto com os alunos para acolher e receber os discentes aprovados na seleção do curso.

A discente Jocicléia de Moura, que irá fazer o curso de Enfermagem, acompanhada do seu filho, um bebê de colo, estava muito empolgada para o início das aulas para poder começar a dar os primeiros passos em direção ao sonho de conquistar uma formação universitária. “Hoje estou muito feliz de iniciar o processo de conclusão do meu curso e por causa disso trouxe a minha filha para que ela possa guardar dentro dela as lutas da sua mãe e possa no futuro valorizar os estudos junto comigo”, ponderou.

Foto: Daniel Leite Jr / Ascom UepaA mesa de abertura da aula contou com a participação do secretário titular da Sectet Carlos Maneschy, a vice-reitora da Uepa, Ilma Pastana, a vice-diretora do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), Simone Beverly, o coordenador adjunto do curso de enfermagem pelo Forma Pará, Junior Veloso, o prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, o secretário municipal de educação de Goianésia, Lindomar Pereira e a representante do Polo Educativo de Goianésia, Cristina Lima.

Carlos Maneschy falou sobre o valor que o Programa Forma Pará agrega para o desenvolvimento do território paraense. “É com enorme felicidade que recebemos os discentes que irão fazer o curso de Enfermagem ofertado pela parceria com a Uepa. A cada turma que nós iniciamos é mais um objetivo atingido por meio da formação educacional de nível superior de mais um cidadão que poderá atuar dentro da sua cidade de origem após a conclusão do curso, além de mais uma família orgulhosa e feliz em poder colocar seu filho ou filha dentro do ensino universitário, algo que antigamente estava distante da realidade do município de Goianésia”, afirmou.

Foto: Daniel Leite Jr / Ascom UepaPara a vice-reitora da Uepa, Ilma Pastana, a parceria junto a Sectet para efetivação do Forma Pará é parte da missão institucional que a Uepa carrega na sua essência no que tange o objetivo de ofertar educação superior para pessoas que não têm acesso fácil à Universidade. “É muito importante que a Universidade possa ir para o maior número de municípios possíveis do nosso Estado para ofertar educação de nível superior para pessoas que não poderiam acessar esse conhecimento especializado sem sair de suas cidades e nós sabemos a dificuldade que isso acarreta, portanto, é de grande valor para nós como instituição pública estar presente no Programa Forma Pará e poder se aproximar desses alunos que irão cursar enfermagem aqui na cidade de Goianésia. É com grande orgulho que a Uepa os recebe”, disse.

Foto: Daniel Leite Jr / Ascom UepaA programação contou a participação de 45 discentes que estão matriculados na turma do curso Enfermagem, aprovada pelo processo seletivo especial da chamada 2021 do Programa Forma Pará e além da aula inaugural, também, realizaram a cerimônia do jaleco. Para a discente Wildelana Ferreira, primeira mulher da sua família a entrar na Universidade, a expectativa para o início das aulas é grande, pois até então muitas pessoas iam fazer cursos universitários em outras cidades próximas e hoje os moradores de Goianésia podem ter essa oportunidade na sua própria cidade. “Minha expectativa com o curso de Enfermagem é das melhores, pois através do Forma Pará junto com a Uepa estão proporcionando um curso que não tinha em Goianésia e eu sempre quis fazer, mas não tinha condições de ir para outra cidade, portanto, tenho certeza que ao terminar o curso irei atuar aqui em Goianésia como forma de dar um retorno para moradores da minha cidade do investimento feito em mim”, comentou.

Por Daniel Leite Júnior (UEPA)