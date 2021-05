Uepa realiza Exame de Proficiência em línguas

A Universidade do Estado do Pará recebe até o dia 9 de junho, inscrições para o Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (EPLE). Todo o desenvolvimento das atividades será realizado exclusivamente via internet, por meio da página de acesso a processos de Pós-Graduação (aqui) e seguirá os critérios estabelecidos no edital 28/2021 (aqui), entre os quais estão a apresentação de documentação digitalizada e pagamento de taxa.

Serão ofertadas 200 vagas, ao todo, para a certificação em nível de leitura em língua inglesa, francesa, espanhola e português como língua estrangeira. Este número de cadeiras, contempla candidatos da ampla concorrência e PcD. O Exame de Proficiência é destinado aos alunos matriculados nos programas de pós-graduação stricto sensu e alunos de programas de pós-graduação de outras instituições.

Com o mínimo de 0 e máximo de 10 pontos possíveis na prova, a avaliação dos candidatos levará em conta aspectos como coesão e coerência para avaliar a capacidade de compreensão da mensagem contida no texto — reconhecimento de tipologia; identificação de sua arquitetura e pontos principais; detecção de funções retóricas; léxico; gramática do discurso e ponto de vista.

O exame, executado pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas (PPGELL), será aplicado de maneira remota em dia e hora a serem divulgados, como consta no edital. No processo avaliativo, serão utilizadas as plataformas Google Meet e Google Forms, sendo obrigatório que os candidatos façam uso do servidor de e-mail Gmail (@gmail.com), visando o bom andamento da prova. Além disso, os mesmos princípios serão considerados para a certificação em todas as línguas.

Para mais informações e esclarecimentos a respeito do exame e do edital, deve-se entrar em contato com os organizadores por meio dos telefones (91) 4009-9542/ 4009-9518 ou pelo e-mail: ppgelluepa@gmail.com.

Por Fernanda Martins (UEPA)

Fonte: Agência Pará