Uepa realiza o 1º Encontro de Engenharia Ambiental e Sanitária, em Belém

Para evidenciar a função social do engenheiro ambiental e sanitarista, nesta quarta (22) e quinta-feira (23), a Coordenação do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade do Estado do Pará (Uepa) realiza o 1º Encontro de Engenharia Ambiental e Sanitária, com palestras e mesas redondas, no Auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia, em Belém. Além do formato presencial, o evento também será transmitido pelo canal da instituição no Youtube.

O encontro pretende trazer os alunos egressos do curso e promover debates sobre suas experiências profissionais em diversos setores de atuação, além de discutir com a comunidade acadêmica os rumos da profissão e as demandas do mercado de trabalho. O engenheiro ambiental e sanitarista é o profissional capacitado para contribuir com a resolução de problemas ambientais e de acesso ao saneamento por meio da realização de análises, diagnósticos, concepção e execução de projetos e avaliações técnicas, tecnológicas, socioeconômicas e de impactos ambientais.

A abertura do evento, no dia 22, às 15h, vai contar com a participação da vice-reitora, Ilma Pastana Ferreira, do pró-reitor de Graduação, Ednalvo Campos; do pró-reitor de Gestão, Carlos Capela; do professor Rodolfo Pereira Brito, coordenador do Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária; da professora Eliane de Castro Coutinho, diretora do CCNT e, como representante dos alunos, o estudante Gabriel Trindade dos Santos, presidente do Centro Acadêmico de Engenharia Ambiental e Sanitária. Logo em seguida, será realizada a palestra Inteligência Emocional e o Mercado de Trabalho com o coordenador Rodolfo Brito.

Também à tarde, será a vez da mesa redonda sobre Empreendedorismo e Consultoria Ambiental, que abordará o empreendedorismo na área ambiental e de como construir o próprio negócio por meio de uma visão sustentável. A abordagem demonstra a importância do egresso do curso em assumir um comportamento empreendedor e não se limitar somente à sua formação técnica. Mais tarde, às 18h, haverá a mesa “A Engenharia Ambiental no setor público” e contará com as palestras “A atuação profissional do Engenheiro Ambiental nos órgãos públicos”; “Recuperação de Áreas Degradadas e Áreas Verdes do Município: Uma ação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente” e a palestra “Sistema de Gestão Ambiental das Organizações Militares do Exército Brasileiro”.

Na quinta-feira (23), às 15h, será a vez da mesa redonda “A Engenharia Ambiental na Pesquisa” e o professor Rodolfo Brito abordará o tema “As contribuições da Engenharia Ambiental na Ciência”. E fechando o evento, às 16h30, “A Engenharia Ambiental no Setor Privado” será debatida entre a comunidade acadêmica.

Curso – A graduação na Uepa existe desde 1999 intitulado como Engenharia Ambiental e migrou no ano de 2019 para Engenharia Sanitária e Ambiental. A alteração acompanhou a ampliação da estrutura curricular, de acordo com as diretrizes do Ministério da Educação (MEC) e foi resultado de amplo debate entre alunos, professores e Reitoria, entrando em vigor no primeiro semestre de 2020 com a publicação da Resolução de aprovação do Conselho Universitário (Consun).

Serviço:

1º Encontro de Engenharia Ambiental e Sanitária

Dias: 22 e 23/03, à tarde

Local: Auditório do Centro de Ciências Naturais e Tecnologia

Endereço: TV. Dr. Enéas Pinheiro, 2.626. Marco, Belém.

A Programação do 1º Encontro de Engenharia Ambiental e Sanitária está disponível aqui.

