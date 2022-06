UEPA realiza o Inova Day em Belém amanhã (28)

Nesta terça-feira (28), o Centro de Ciências Sociais e Educação, Campus I da Universidade do Estado do Pará (UEPA), irá realizar o primeiro evento presencial do Decola para conversar sobre processos inovadores e empreendedorismo na Universidade.

O programa Decola tem como objetivo realizar a seleção de ideias inovadoras com potencial empreendedor, ainda em seu momento inicial de concepção como possibilidade de negócio. O programa contempla alunos, professores e técnicos da UEPA, entendendo que a Universidade pode e deve ser o berço de iniciativa que contribuam para a solução de questões relevantes da sociedade.

A ação faz parte de uma parceria entre a UEPA e com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnologia (SECTET), Serviço Brasileiro de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), StarUp Pará e inova Amazonia.

Foto: Reprodução Internet