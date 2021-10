UEPA realiza programa de atividades físicas para quem teve Covid-19

O Programa da Universidade do Estado do Pará (Uepa), de Atenção Integral à Saúde de Pacientes Pós-Covid-19, início a uma nova fase, para os pacientes que tiveram sintomas leve da doença ou concluíram as sessões de atendimentos especializados, ofertadas pela Universidade.

O projeto qualidade de vida tem como objetivo melhorar a autoestima dos pacientes que foram infectados pelo vírus, mediante atividade física, as ações pretende reduzir o impacto da doença no dia a dia das pessoas, através de atividades coletivas, diminuir a ansiedade e a depressão e ampliar a possibilidade de reabilitação.

Os pacientes atendidos no Programa contam com atividades físicas, que integram o Projeto Qualidade de Vida. As atividades ocorrem pela manhã, no Bosque Rodrigues Alves, e atende 40 pacientes, divididos em duas turmas, que fazem parte do Programa e praticam exercícios às terças e quintas e às quartas e sextas-feiras.

Aos interessados em participar do programa Pós Covid-19, devem entrar em contato com o número (91) 98118-2421 para realizar o cadastro. Depois será avaliado e o paciente será encaminhado para os serviços que o Programa oferece.

Foto: Daniel Leite Jr / Divulgação