Uepa realiza programação com atrações culturais e oficinas na semana do músico

Inicia nesta segunda-feira (21) a IX Semana do Músico, promovido pelo Curso de Licenciatura em Música do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), da Universidade do Estado do Pará (UEPA). A proposta desta edição, é relacionar a música com a diversidade e inclusão na Amazônia, oferecendo à comunidade acadêmica, interna e externa à Uepa, minicursos, palestras, oficinas, atrações musicais e o Painel Funarte. Para quem não puder estar presente, terá a oportunidade de acompanhar o evento ao vivo pelo canal no YouTube do CCSE.

Serão cinco dias de evento, neste primeiro dia haverá conferência sobre o tema “A educação como um direito de acesso a todos as pessoas”, dirigido pela professora Lia Braga Vieira. O professor Lucian José de Souza Costa coordenará a Oficina de Violão para iniciantes, das 19h às 21h, na sala 1211 do CCSE.

A Uepa também receberá no CCSE os Painéis da Fundação Nacional de Artes (Funarte), com atividades sobre regência e prática de coro infantojuvenil. A ação é uma parceria da Funarte com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio da Escola de Música, que leva o Painel a várias cidades brasileiras.

PROGRAMAÇÃO

Dia 21/11/2022 (segunda-feira)

– das 08h30 às 09 h – Sala de Recitais – Credenciamento

– 09 às 09h15 – Sala de Recitais – apresentação musical: professor Idalcy Pamplona Filho

– 09h15 às 10 h – Sala de Recitais – Solenidade de abertura

– 10h30 às 18 h – Sala de Recitais – Painel Funarte

– 18h30 às 19h30 – Sala de Recitais – Conferência: A educação musical como um direito de acesso a todas as pessoas – com a professora Lia Braga Vieira

– 19h30 às 20 h – Sala de Recitais – apresentação musical: Madrigal da Uepa, com a coordenadora Ana Maria Souza

– 19h30 às 21 h – Sala 1211 – Oficina: Violão para iniciantes – professor Lucian José de Souza Costa e Costa

Dia 22/11/2022 (terça-feira)

– 09 às 09h15 – Sala de Recitais – apresentação musical com Fabio Roberto Fonseca da Silva

– 09h15 às 10 h – Sala de Recitais – Palestra: A importância da Música na Amazônia no Curso de Licenciatura Plena em Música, com os professores Jonas Monteiro Arraes, Jorgete Portal Lago e Paulo Murilo Guerreiro do Amaral (mediador).

– 14h30 às 16h30 – Sala 1211 – Oficina: Podcast como recurso didático nas escolas, com a professora Dione Colares de Souza.

– 18h30 às 19h30 – Sala de Recitais – apresentações musicais

Quarteto de cordas – coordenação: Urubatan Castro

Trio Amoras Castro

– 19h30 às 21 h – Sala 1212 – Oficina: Atividades Lúdicas para Educação infantil, com a professora Valdeciria da Conceição Lamego Paulino.

Dia 23/11/2022 (quarta-feira)

– 09 às 09h15 – Sala de Recitais – apresentação musical: Eucinelson Torres

– 09 às 10 h – Palestra: A BNCC adaptada à realidade amazônica na formação do professor para o ensino fundamental, com a professora Silene Trópico. Mediador: Professora Lucian José de Souza Costa e Costa.

– 10h30 às 18 h – Painel Funarte

– 14h30 às 16h30 – Sala 1211 – Oficina: Flauta doce na escola, com a professora Maria Sidnéa de Souza Sobrinho

– 18h30 às 19h30 – apresentações musicais: Leão da ilha – Grupo musical

– 19 às 21 h – Oficina: O uso da tecnologia nas aulas de educação musical no ensino regular, com o professor Adriano Cruz.

Dia 24/11/2022 (quinta-feira)

– 09 às 09h15 – apresentação musical: Marco Campelo

– 09 às 10 h – Palestra: Diversidade e Inclusão na Universidade, com as professoras Ana D’Arc e Scheilla Abud.

– 10h30 às 14h30 – Sala de Recitais – Painel Funarte

Dia 25/11/2022

– 09 às 09h15 – Sala de Recitais – apresentação musical: Malú Ghedelha

– 09h15 às 10 h – Sala de Recitais – Palestra: Os grupos de pesquisa no âmbito do CLPM /Uepa, com o professor Carlos Augusto Pinheiro Souto

– 11 h – Auditório Paulo Freire – Painel Funarte

– 15 às 17 h – Sala 1211 – Oficina: Música e inclusão, com o professor Pádua Costa

Cronograma do Painel Oficial da Funarte na Uepa

De 21 a 23/11 (segunda, terça e quarta-feira)

– 10h30 às 12 h – Leitura de repertório com regentes

– 13 às 14h30 – Técnica Vocal

– 14h45 às 16h15 – Regência, dinâmica de ensaio

– 16h30 às 18h – Prática com coro

Dia 24/11 (quinta-feira)

– 10h30 às 12 h – Leitura de repertório com regentes

– 13 às 14h30 – Técnica Vocal

Dia 25/11 (sexta-feira)

– 10h30 às 11h30 – Ensaio Geral

– 11h30 às 12h30 – Concerto de encerramento

Serviço: O evento será transmitido pelo canal do CCSE no YouTube. Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) – Universidade do Estado do Pará (Travessa Djalma Dutra, s/n – bairro do Telégrafo).

