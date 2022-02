Uepa recebe inscrição para Mestrado em Enfermagem até amanhã 

A Universidade do Estado do Pará (UEPA) está aceitando inscrição para mestrado em enfermagem até está terça-feira (22), são 30 vagas, divididas em duas linhas de pesquisa: Sendo elas, enfermagem em saúde pública e Epidemiologia de Doenças na Amazônia, e Educação e Cuidado em Saúde e Enfermagem na Amazônia.

As inscrições devem ser realizadas on-line. das 30 vagas ofertadas, 20 são para Belém e 10 para Santarém. Ao realizar a inscrição o candidato deve ficar atento para os documentos solicitados, entre eles, o pré-projeto de pesquisa, conforme orienta o edital.

A área de concentração do PPG é Enfermagem no Contexto Amazônico, por isso, o objetivo é formar mestres em Enfermagem para atender a região amazônica. O mestrado é destinado a candidatos com graduação em Enfermagem.

A seleção dos interessados na vaga terá duas fases, sendo a primeira etapa, a análise do pré-projeto de pesquisa, do currículo Lattes e conferência da documentação exigida, e a segunda corresponde á entrevistas individual e apresentação do pré-projeto.

Foto: Nailana Thiely / UEPA