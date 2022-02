UEPA recebe inscrição para o curso de Mestrado em Ciências da Religião até semana que vem

A Universidade do Estado do Pará, por meio do programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião (PPGCR), está recebendo inscrições gratuitas para interessados em participar do curso de Mestrado em Ciências da Religião, de forma- online até o dia 18 de fevereiro.

Será ofertada nove vagas para candidatos que possuam diploma de graduação em qualquer área de conhecimento pelo Ministério da Educação (MEC). Os interessados devem enviar o formulário de inscrição, juntamente com a documentação solicitada, exclusivamente para o e-mail selecaoppgcr2022@gmail.com conforme orientação do edital.

As vagas serão distribuídas da seguinte forma, quatro serão destinadas á linha de Linguagens da Religião, e cinco para a linha de Religião e Sociedades. Cada professor das linhas, vai receber apenas um orientando.

O processo de seleção começa com análise do projeto de pesquisa, que deve ser enviado no ato da inscrição, depois passa pela fase de seleção, que será presencial, com aplicação de uma prova teórica, e de uma prova de proficiência, dos idiomas inglês e francês, conforme a escolha do candidato. A última fase do processo seletivo corresponde á entrevista, também presencial, entre o candidato e o possível orientador, indicado no ato da inscrição.

O resultado da seleção e a convocação da matricula serão divulgados no dia 25 de março, com data prevista para início das aulas no dia 4 de abril.

Foto: Ricardo Amanajás / Ag. Pará