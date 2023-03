Uepa recebe inscrições para Exame de Proficiência em Língua Estrangeira

O Exame de Proficiência em Língua Estrangeira (EPLE), requisito obrigatório para estudantes de mestrado e doutorado, poderá ser feito por alunos de pós-graduação da Universidade do Estado do Pará (Uepa) e por estudantes externos, na oportunidade aberta pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino de Língua Portuguesa e suas Respectivas Literaturas (PPGELL) da Uepa.

As inscrições para a submissão ao EPLE serão realizadas exclusivamente via internet, por meio deste link, a partir desta segunda-feira (27), mediante o pagamento de taxa no valor de R$200, conforme instruções presentes no edital.

A finalidade do EPLE é avaliar a competência leitora e habilidade de compreensão de textos por parte do candidato em língua inglesa, língua francesa, língua francesa e língua espanhola e, ainda, português como língua estrangeira. De acordo com o edital, “entende-se como proficiência a competência, capacidade e aptidão do candidato em demonstrar sua capacidade em compreender as informações contidas no texto e, a partir dele, fazer suas inferências. A certificação de proficiência, consequentemente, é uma comprovação do entendimento do idioma estrangeiro”.

Ao total serão 200 vagas para a certificação em nível de leitura, sendo 45 vagas de ampla concorrência para cada um dos idiomas: língua inglesa, francesa e espanhola, além de português como língua estrangeira. E para cada um dos idiomas serão destinadas cinco inscrições para Pessoas com Deficiência (PcD).

O exame consiste na realização de prova escrita, para todas as línguas. A coordenação e a Comissão Executiva responsáveis pelo EPLE esclarecem que a “prova não objetiva medir conhecimentos prévios, nem busca avaliar a habilidade tradutória do candidato, entretanto, espera-se que os candidatos, ao realizarem a mesma, sejam capazes de compreender a mensagem contida no texto, reconhecer sua tipologia, identificar sua arquitetura pontos principais, detectar as funções retóricas, léxico, gramática do discurso e ponto de vista”.



As provas do Exame de Proficiência em Língua Estrangeira – inglês, francês, espanhol e português como língua estrangeira serão realizadas presencialmente nos espaços do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da Uepa, localizado na Rua Djalma Dutra, s/nº, bairro do Telégrafo, no dia 2 de junho, às 9h, conforme cronograma do edital, no qual há a recomendação expressa de que os inscritos estejam presentes no local de prova com 15 minutos de antecedência.

Foto: Ricardo Amanajás/ Ag.Pará