UFC 261: Weidman quebra a perna de forma idêntica a de Anderson Silva e choca o público. Video

O destino pregou uma daquelas na noite deste sábado no UFC 261. Sete anos e meio depois de ver Anderson Silva quebrar a perna contra ele, Chris Weidman teve exatamente a mesma fratura diante de Uriah Hall.

O golpe fatídico aconteceu logo nos primeiros segundos do combate. Weidman soltou um chute de direita e acertou a canela de Uriah Hall. A perna do ex-campeão imediatamente ficou mole com a fratura nos ossos. Quando ele tentou se apoiar no chão, já caiu desesperado gritando de dor.

O público presente – cerca de 15 mil pessoas, no primeiro evento do UFC sem restrição – imediatamente ficou chocado com as imagens. Uriah Hall, sem saber o que fazer, se ajoelhou como se estivesse em oração pelo rival e colega. Alguns minutos depois, Weidman acabou retirado de maca da arena. Ele foi levado para um hospital, onde passou a noite e deve ser submetido a cirurgia ainda neste domingo.

Anderson Silva quebrou a perna em sua segunda luta contra Weidman, no dia 28 de dezembro de 2013, exatamente com um chute bem defendido pelo norte-americano. A diferença é que o brasileiro quebrou a perna esquerda. Spider ficou mais de um ano sem lutar.

Reações

Ainda no octógono, Uriah Hall estava meio sem palavras e emocionado com tudo que estava acontecendo.

“Eu tenho muito respeito pro Chris Weidman. Ele realmente é um dos melhores. É uma história louca porque ele era o primeiro homem que tinha me derrotado, ele me introduziu ao medo, eu não sabia o que era medo antes. E eu fiquei com medo de lutar wrestling. Ele foi o primeiro a derrotar Anderson, eu fui o último. E é louco como isso acabou aqui. Eu queria dar um show, mas cara… eu me sinto muito mal por ele. Espero que ele fique bem. Eu desejo o bem à família dele”, disse. Fonte: ESPN

Os dois acidentes, de Anderson contra Widman e dele contra Uriah Hall: