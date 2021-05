UFC 262 – Brasileiro Charles do Bronx pega americano na disputa de título mundial

O UFC 262 acontecerá na Toyota Center, Houston, Texas, Estados Unidos e quando tem brasileiro na luta principal, o card vem recheado de ” brazucas”. A carioca Priscila Pedrita, que tem uma história de vida bastante comum nas favelas cariocas, superou a fase difícil, venceu o uso de drogas entrando no muay thai, sua principal arma em seu jogo.

Ela enfrenta a perigosa e favorita, a americana Gina Mazany, especialista em wrestling. A luta é válida pelo peso-mosca (até 56,7 kg). Outro brasileiro no octógono, é o lendário Ronaldo Jacaré, que enfrenta outro brasileiro, o André Sergipano. Jacaré, que já foi um dos principais nomes da categoria, hoje vive sua pior fase da carreira. Vindo de 3 derrotas seguidas, se perder neste sábado, o brasileiro provavelmente entrará na lista de dispensa do chefão Dana White. A luta é válida pelos médios (até 83,9kg).

Edson Barbosa é outro brasileiro neste sábado. Após ter seu seu contrato renovado e descer para a categoria dos penas (até 65,8kg), ele recuperou a velha forma e já aparece entre os 15 melhores da nova divisão. Barbosa enfrenta o americano Shane Burgos, que tem apenas 1 derrota na competição.

Katlyn Chookagian e Vivivane Araújo se enfrentam na divisão dos moscas (até 57kg). A brasileira vem de 2 vitórias seguidas e tem como sua principal arma o bom e velho BJJ (brazilian Jiu Jitsu). Já a experiente americana disputou o cinturão da categoria contra Valentina Schevchenko, em fevereiro de 2020, mas acabou derrotada pela atual campeã.

Luta principal: “A favela venceu”

Após quase 11 anos no UFC, com 27 lutas disputadas, recorde de finalizações (14), recorde de lutas vencidas por finalização ou nocaute (16) dividido com Donald Cerrone, segundo da história com mais bônus (16) e uma sequência de oito vitórias consecutivas. Finalmente chegou a hora de Charles do Bronx disputar o cinturão “vago” do Leves (Até 70,3kg), contra o americano Michael Chandler, após Khabib Nurmagomedov se aposentar.

Em entrevista exclusiva ao canal Combate, o brasileiro fala sobre seu oponente:

“Michael Chandler é um cara duríssimo, que tem muita história dentro do Bellator. Foi campeão do Bellator, é um cara que é muito explosivo, veio com nome pro UFC, e nocauteou o Dan Hooker. Aquilo que ele veio pra fazer, ele fez, aconteceu. Eu o respeito demais, mas na verdade ele é só mais um cara que está na minha frente. Eu peguei uma luta com 20 dias contra o Bicho Papão do UFC, que era o Tony (Ferguson), e vocês viram o que aconteceu. Cada dia que passa, cada luta que passa, eu me sinto mais pronto. Pra essa luta eu estou muito pronto. É o meu momento, é a minha hora. Tô feliz demais, e sabadão a gente tá indo buscar o que é nosso. Não é de ninguém, é nosso e tá escrito. Deus não ia me dar um fardo maior do que eu pudesse carregar. Chegou a hora, tô feliz demais. Não tô nervoso, não tô ansioso. Eu tô pronto”.

O porque da frase: “A favela venceu”?

“Eu nunca morei dentro de uma comunidade, eu sempre morei fora, porém a minha vida inteira foi dentro da comunidade. A minha família morava dentro da comunidade. Minha mãe e meu pai moravam a seis quadras da comunidade, mas trabalhavam o dia inteiro. Minha mãe trabalhava na escola, e depois trabalhava de faxineira na casa dos donos. E meu pai trabalhava na feira, e de noite em outro lugar. Então eu só via o meu pai quando estava saindo pra escola, e de noite quando a gente também estava chegando da casa dos meus tios. Hoje eu conheço o ladrão, o traficante, são meus amigos. São pessoas que eu vi crescer. Infelizmente eu já vi muitos se perderem. A vida é feita de escolhas, cada um escolhe um lado, eu escolhi o meu: o meu lado é o lado do esporte, e infelizmente eles escolheram outro lado, mas nem por isso deixam de ser meus amigos.

Por que eu falo que a favela venceu? Porque eu quero mostrar pra galera que não são só essas pessoas que vivem uma vida errada que podem ter um carro, uma moto, uma casa ou sair de dentro da comunidade e rodar o mundo. Olha tudo o que já andei no Brasil, olha tudo o que eu já andei nos EUA! Alguns anos atrás a gente estava na Disney, eu me emocionei e falei: “Cara, olha onde eu cheguei, olha onde o moleque que veio da comunidade chegou”. Quando eu falo que a favela venceu, é nesse sentido. Quando tenho oportunidade de falar com eles, não falo: “Você tem que fazer esporte”. Você pode ser um trabalhador também, só não precisa fazer nada de errado.

A visão da criança – porque eu fui criança e vi isso – é: ver um cara ter uma moto hoje, daqui a duas semanas, ele tá com outra, tem dinheiro, mulheres. Essa é a visão da criança. E dentro da comunidade, eu sei o que é passar fome, e aí você fala: “Esse cara tem tudo isso e eu passando fome”. Então, quando você tem a mente fraca, infelizmente acaba indo pro lado errado e começa a fazer coisa errada. Por isso que eu falo: A favela venceu! A favela venceu, vai vencer e vai indo”.

A luta deste sábado é umas das mais esperadas para os brasileiros, Charles já merecia essa oportunidade há muito tempo, depois de uma longa e vitoriosa trajetória na competição. Já seu oponente, Chandler, campeão do Bellator, tem apenas uma luta no UFC.

Vai ser épico, os dois estilos de luta mais famosos que existem. De um lado, o strike Michael Chandler, uma das mãos mais pesadas da categoria; do outro, Do Bronx, um dos melhores na luta agarrada da história da competição.

Será imperdível!

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação