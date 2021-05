UFC 262 – Brasileiro leva sufoco, mas nocauteia americano e conquista cinturão

“Eu era um menino no meio dos leões, hoje sou um leão no meio dos meninos. O garoto da favela venceu”. Com essas palavras, o brasileiro Charles Oliveira, o “Charles do Bronx”, resumiu sua espetacular vitória, após nocautear, aos 19 segundos dos segundo round, o norte-americano Michael Chandler, conquistando o título mundial dos pesos-leves do UFC.

Foi uma das melhores lutas do UFC dos últimos anos, com um primeiro round onde Charles do Bronx ao mesmo tempo em que quase finaliza o norte-americano, também por este quase foi nocauteado, conseguindo sobreviver, no chão, aos golpes potentes de Chandler, até o soar do gongo. Mas, antes dos 20 segundos do segundo round, recuperado dos ataques que havia sofrido, o brasileiro partiu para o ataque e liquidou a fatura com vários socos que levaram Chandler à nocaute.

Em noite histórica para o Brasil, Charles do Bronx mostrou todo seu potencial, após suportar um castigo no primeiro round e devolver os golpes sofridos com um nocaute brutal no adversário. Favorito nas casas de apostas, Do Bronx fez confirmou a boa fase na carreira. Maior finalizador na história do Ultimate, o brasileiro abriu a caixa de ferramentas e, novamente, mostrou todo seu arsenal aos fãs e fez o público vibrar com mais uma performance devastadora.

Com a vitória, Charles coloca fim na ‘Era Khabib’ e ocupa o trono deixado pela lenda russa, que se aposentou no fim de 2020. Após mais de 10 anos de UFC, o brasileiro chega ao topo absoluto de uma das categorias mais perigosas da organização.

Lenda do Bellator, Michael Chandler chegou à disputa de título após uma estreia brilhante diante de Dan Hooker no UFC 257. Contra Do Bronx, no entanto, o norte-americano assustou, mas não pôde conter o ímpeto do paulista.

Após o confronto, Charles, emocionado, desabafou ao microfone. Ainda no octógono, o brasileiro comemorou a conquista histórica para o Brasil.

“Você sabe que eu mereceria essa oportunidade, e provar que você estava certo, que eu posso ser o melhor da categoria. Ei Dana, aposta em mim. Você trouxe um monstro do Bellator e eu disse que ia nocautear, e nocauteei. Eu disse para você que eu era um menino no meio dos leões, mas eu agora sou um leão no meio dos leões! Favela, a gente venceu de novo! Pode chorar, mas chora de alegria, que é nosso”, disse o paulista.

Charles Oliveira, emocionado após conquistar o título dos leves do UFC, dedicou a vitória ao pai, recentemente falecido

A luta

O confronto começou com Do Bronx desequilibrando Chandler com um chute baixo nos segundos iniciais. O brasileiro seguia mantendo o rival afastado com chutes. Michael conectou um cruzado limpo no rosto do brasileiro. Em desvantagem, Charles buscou a queda e quase foi surpreendido por uma guilhotina. Oliveira reverteu a posição e conseguiu chegar às costas do adversário.

O norte-americano tentava se proteger, mas a vantagem era para o paulista. ‘Mochilado’ no norte-americano, Do Bronx buscava encontrar um espaço pra encaixar o mata-leão. Chandler conseguiu ‘explodir’ e ficou de pé. O brasileiro aceitou ficar de pé, mas acabou sendo surpreendido por uma sequência de socos aplicada pelo norte-americano.

O paulista caiu e seguiu sendo atacado pelo oponente. Por cima, o norte-americano seguia castigando Charles, que se protegia como podia. Restando um minuto para o fim da etapa, o brasileiro tentava travar o confronto, mas Chandler seguia atacando com agressividade. O assalto acabou com vantagem para Michael.

Na segunda etapa, Do Bronx surpreendeu Chandler com uma combinação de socos fatal. Chandler sentiu os ataques do brasileiro e acabou caindo. Sem perder o bom momento, Do Bronx seguiu atacando e obrigou o árbitro a interromper a disputa. (Do Ver-o-Fato, com informações do Portal Superlutas)

Resultados do UFC 262

CARD PRINCIPAL

Peso leve: Charles Do Bronx derrotou Michael Chandler por nocaute técnico a 19seg. do R2 – Luta pelo cinturão

Peso leve: Beneil Dariush derrotou Tony Ferguson na decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27)

Peso galo: Rogério Bontorin derrotou Matt Schnell na decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 30-27)

Peso mosca: Katlyn Chookagian derrotou Viviane Araújo na decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27, 29-28)

Peso pena: Edson Barboza derrotou Shane Burgos por nocaute técnico 1m16s do R3

CARD PRELIMINAR

Peso médio: André Sergipano finalizou Ronaldo Jacaré com uma chave de braço a 3m59s do R1

Peso pena: Lando Vannata derrotou Mike Grundy na decisão dividida dos juízes (29-28, 27-30, 30-27)

Peso médio: Jordan Wright derrotou Jamie Pickett por nocaute técnico a 1m04s do R1

Peso mosca: Andrea Lee finalizou Antonina Shevchenko com uma chave de braço a 4m52s do R2

Peso mosca: Priscila Pedrita derrotou Gina Mazany por nocaute técnico a 4m51s do R2

Peso pena: Tucker Lutz derrotou Kevin Aguilar na decisão unânime dos juízes (29-28, 30-27, 29-28)

Peso leve: Christos Giagos finalizou Sean Soriano com um triângulo de mão a 59s do R2

Fonte: Ver-o-fato/ Foto: Divulgação