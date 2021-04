UFC: Amanda Nunes defende cinturão peso-galo contra Julianna Peña em 7 de agosto

Depois de duas defesas de título no peso-pena, Leoa desce de novo para os galos e enfrenta americana em agosto. Julianna Peña é a atual quinta colocada do ranking da categoria até 61,2kg

Nem bem finalizou Megan Anderson no mês passado, Amanda Nunes já tem novo compromisso marcado. Segundo informação da “ESPN americana”, obtidas junto ao presidente do UFC Dana White, a lutadora baiana enfrentará a americana em card no dia 7 de agosto. O cinturão peso-galo (até 61,2kg) é o que estará em jogo na luta, o mesmo que a Leoa já defendeu em cinco vezes.

Amanda Nunes, depois que conquistou o cinturão dos galos em julho de 2016, contra Miesha Tate, emendou vitórias contra Ronda Rousey, Valentina Shevchenko e Raquel Pennington. Foi aí que desafiou a então campeã peso-pena Cris Cyborg e tomou o título da compatriota. Na sequência, Amanda defendeu o cinturão dos galos duas vezes, diante de Holly Holm e Germaine de Randamie.

Nas últimas duas lutas, foi a vez de Amanda Nunes colocar o cinturão dos penas em jogo, e dessa vez Amanda bateu Felicia Spencer e Megan Anderson. São 12 vitórias seguidas no UFC nas últimas lutas. O cartel da brasileira “champion champion” tem 21 vitórias e quatro derrotas.

Julianna Peña, americana de origem venezuelana, foi campeã no TUF 18 em 2013, quando era do time de Miesha Tate diante da equipe de Ronda Rousey. Ela faturou o título ao nocautear Jessica Racokzy. Depois, emendou vitórias contra Milana Dudieva, Jessica Eye e Cat Zingano. Mas quando precisava de uma vitória para ir para o cinturão, perdeu para Valentina Shevchenko, em 2017.

Depois de uma lesão que a afastou do cage por mais de dois anos, Peña voltou com vitória contra Nicco Montaño em 2019. Depois, perdeu para Germaine de Randamie. E se recuperou na última luta ao bater Sara McMann. Ela lutaria com Holly Holm no dia 8 de maio, mas a ex-campeã se lesionou e deixou a luta. Foi quando Julianna começou a fazer campanha para lutar com Amanda, e deu certo. Ela é a atual quinta colocada entre as desafiantes no ranking.

Julianna Peña vem de vitória contra Sara McMann — Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

UFC

7 de agosto, em local a ser anunciado

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-galo: Amanda Nunes x Julianna Peña