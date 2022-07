Ufopa abre Processo Seletivo Especial com inscrições até 13 de julho

A partir desta segunda-feira (4) começa as inscrições para o processo seletivo 2023 da Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas em cursos presenciais de graduação, em regime especial, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET).

Interessados em participar devem se inscrever até o dia 13 de julho, exclusivamente pela internet, no site do processo seletivo: https://www.portalfadesp.org.br, até as 23h59 do último dia de inscrições. O processo terá uma taxa de inscrição no valor R$ 20,00 (vinte reais).

Ao total são 260 vagas, distribuídas em seis cursos de graduação, nos respectivos municípios do Oeste do Pará:

Faro: Licenciatura em Matemática e Física (50 vagas);

Juruti: Bacharelado em Engenharia Civil (40 vagas);

Mojuí dos Campos: Bacharelado em Engenharia Florestal (40 vagas);

Oriximiná: Licenciatura em Geografia (40 vagas);

Trairão: Licenciatura em Pedagogia (50 vagas);

Uruará: Licenciatura em Ciências Biológicas (40 vagas);

As vagas disponível neste Prosel são destinadas aos candidatos que concluiríram o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão o período letivo 2022, com a comprovação a ser feita pelos candidatos aprovados no ato da habilitação ao vinculo institucional, conforme edital especifico de convocatória no site do Ufopa. https://ufopa.edu.br/processos-seletivos/formapara/.

Serviço:

Processo Seletivo Especial 2023 (Prosel ESP Ufopa 2023)

Período de Inscrição: 4 a 13 julho de 2022.

Último dia de pagamento da taxa de inscrição: 14 de julho de 2022.

Realização da Prova Objetiva e de Redação: 31 de julho de 2022.

Mais informações: https://portalfadesp.org.br/?page_id=28184 .

Foto: Reprodução Pixabay