UFOPA anuncia volta de atividades semipresenciais em outubro

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), anunciou que vai voltar com atividades semipresenciais a partir do mês de outubro para o início do calendário letivo 2021.1. Segundo o reitor da Ufopa, Hugo Alex Diniz, neste momento, cada unidade acadêmica e setores administrativos vai começar a definir o seu plano de retomada gradual das atividades presenciais. O reitor informou que, inicialmente, as atividades presenciais serão desenvolvidas voltadas àquelas que foram suspensas durante a pandemia, como aulas de campo e práticas de laboratório.



Hugo lembrou que a Ufopa está em uma nova fase das ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19 e que desde o ano passado, os conselhos superiores de todas as unidades estão debruçados no planejamento sobre estas ações. “Nesse momento, com a mudança de bandeiramento, começamos a vislumbrar a possibilidade de algumas atividades presenciais e cada unidade está elaborando o seu plano de retomada gradual das atividades acadêmicas. Esses planos vão subsidiar as discussões nos conselhos superiores, tendo em vista o início do novo semestre letivo que começa em outubro”, destacou o reitor da Ufopa.

Segundo ele, a Ufopa está preparada para receber os acadêmicos para as atividades presenciais para aulas de campo e laboratoriais. Além disso, a instituição vai adquirir insumos necessários para o cumprimento dos protocolos de biossegurança como parte das ações de enfrentamento da Covid no âmbito da universidade.

A Gestão Superior prorrogou até o dia 30 de setembro a a Instrução Normativa nº 13-Reitoria, de 3 de novembro de 2020, que dispõe sobre as medidas de prevenção à Covid-19, necessárias ao retorno gradual semipresencial das atividades administrativas e acadêmicas da Ufopa.

Essa instrução determina a obrigatoriedade da elaboração dos Planos de Retomada das Unidades, que já vem sendo realizada e deverá ser concluída até o dia 10 de setembro. Esses planos serão analisados pelos conselhos superiores, que vão deliberar sobre execução desses planejamentos, possivelmente, a partir de outubro de 2021.

Para a elaboração desses planos, algumas diretrizes são apontadas, como: espaço físico e adequação ao Plano de Biossegurança da Ufopa; rotinas de trabalho com a possibilidade de haver atividades presenciais e também remotas; servidores que estão em grupos de risco; e levantamento de servidores vacinados.

O reitor destacou ainda que desde novembro de 2020, a partir da Resolução nº 334 do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da Ufopa, foi possível organizar o retorno do calendário letivo 2020.1 (paralisado em março de 2020) para fevereiro deste ano.

A resolução, de acordo com as medidas nacionais de enfrentamento da pandemia, estabeleceu limites para a realização de atividades presenciais. Por conta disso, os núcleos docentes estruturantes (NDE) dos cursos planejaram esses dois períodos com atividades totalmente remotas.

Medidas de segurança

Na expectativa desse retorno semipresencial, a Ufopa vem desenvolvendo medidas de segurança para a comunidade acadêmica no sentido dessa volta gradativa às atividades presenciais. Além de equipamentos de segurança necessários aos ambientes da Universidade, como EPI (Equipamentos de Proteção Individual) e álcool 70%, há a adequação dos espaços das unidades administrativas e também para as atividades acadêmicas.

A análise dos Planos de Retomada ocorrerá no dia 14 de setembro, durante reuniões do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe), pela manhã, e do Conselho Superior de Administração (Consad), à tarde.

