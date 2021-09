UFOPA divulga classificados para cursos em Rurópolis e Novo Progresso

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proen) o resultado preliminar da habilitação do Processo Seletivo do Programa de Formação Superior no Pará (Forma Pará).

O resultado apresenta o processo de análise dos documentos apresentados pelos candidatos classificados na segunda convocação para os polos de Rurópolis e Novo Progresso, aos respectivos cursos de Agronomia e Engenharia Sanitária e Ambiental.

Confira o resultado

AQUI: www.ufopa.edu.br/media/file/site/proen/documentos/2021/4abdb25821bd34a580c09206f2ea8647.pdf

Acompanhamento do processo no site da Proen: http://ufopa.edu.br/proen/processos-seletivos/formapara/

Após o prazo de recurso, nos dias 15 e 16 de setembro, haverá análise e, posteriormente, a divulgação do resultado final.

Fonte: O Estado Net