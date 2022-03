UFOPA publica edital para bacharelado em Direito, em Alenquer, e Licenciatura em História, em Óbidos

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), publicou nesta quinta-feira (3), edital que rege o Processo Seletivo Especial 2022, destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos presenciais de graduação nos municípios de Alenquer e Óbidos, em regime especial, mediante convênio celebrado com a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET).

O edital oferta 50 vagas para o curso de Bacharelado em Direito em Alenquer e 50 vagas para Licenciatura em História em Óbidos. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de março e a prova está prevista para ser realizada no dia 10 de abril/2022. A taxa de inscrição é de R$ 20,00 que pode ser paga até o dia 16 de março.

Os cursos são ofertados por meio de um convênio entre o Governo do Estado, dentro do Programa Forma Pará, com a Ufopa.

A seleção dos candidatos ao programa, desenvolvido pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissional e Tecnológica (Sectet), é feita pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp).

Alunos de escola pública pertencentes ao CadÚnico podem fazer a solicitação de isenção da taxa de inscrição de 03 a 07 de março de 2022, mesmo período em que devem ser feitos os pedidos de atendimento especial.

As vagas ofertadas são destinadas aos candidatos que concluíram o ensino médio ou equivalente, ou ainda concluirão o período letivo 2021, a ser comprovada pelos candidatos

aprovados no ato da habilitação ao vínculo institucional, que será publicado em edital específico de convocatória no site do Ufopa, no endereço https://ufopa.edu.br/processos-seletivos/formapara/.

Haverá reserva de vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.

A primeira fase consiste no preenchimento do formulário de inscrições, pagamento do boleto bancário ou solicitação isenção da taxa de inscrição por Pessoa com Deficiência – PcD ou

Hipossuficiência Financeira.

A segunda fase será eliminatória e classificatória com provas de conhecimentos, compostas de questões objetivas e redação.

A terceira fase, também eliminatória, trata da habilitação e matrícula, análise de documentos comprobatórios e procedimentos de heteroidentificação dos candidatos autodeclarado pretos e pardos (negros), grupo optante e bonificação. Respeitando-se os procedimentos de heteroidentificação dos candidatos autodeclarados pretos ou pardos (negros), nos termos da Resolução UFOPA/CONSUP nº 224, de 23/02/2021, os candidatos que não forem aprovados (deferidos) no procedimento de heteroidentificação serão eliminados do processo seletivo.

A Ufopa informa que só serão efetivadas as ofertas dos cursos de graduação, se o número de candidatos classificados nos mesmos for, no mínimo, igual a 10. Será atribuído um bônus de 10% sobre a pontuação final, ao candidato que preencher os seguintes requisitos não cumulativos:



Que cursou pelo menos um dos anos do ensino médio, ou estejam cursando o último 2 ano desse nível de ensino, no município/distrito em que o curso será ofertado; ou b) que resida no município/distrito no qual o curso será ofertado há pelo menos 1 (um) ano, a contar da data de publicação do edital.

Confira a íntegra do edital AQUI

Fonte: O Estado Net