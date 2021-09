UFPA abre inscrições para cursos de graduação à distância

A Universidade Federal do Pará (UFPA) abriu inscrições para preencher vagas remanescentes nos cursos de graduação na modalidade de educação a distância em 2021, através do processo seletivo especial. Os interessados podem se inscrever a partir dás 14h deste sábado (18) até às 23h59 do dia 24 de setembro, por meio do site do Centro de Processos Seletivos (CEPS) da instituição.

A seleção é destinada a candidatos com inscrição homologada no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), referente ao ano de 2020.

O concurso oferece 661 vagas, sendo 627 destinadas a candidatos cotistas e de ampla concorrência e 34 vagas direcionadas a pessoas com deficiência (PcD). Caso haja vagas remanescentes do processo de habilitação do processo seletivo de 2021-1, elas poderão ser utilizadas.

No processo de inscrição, o candidato deverá cadastrar-se no endereço eletrônico do CEPS. Depois de cadastrado, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico de inscrição e seguir as instruções contidas.

A pessoa interessada que conste em lista de espera do processo seletivo da UFPA de 2021, 2021-1 ou 2021-2 poderá concorrer às vagas, mas, caso seja classificada ou chamada em repescagem para uma vaga ofertada nesta seleção, ao efetuar a habilitação em um desses processos seletivos, estará automaticamente renunciando à vaga do outro processo.

A entrada dos estudantes classificados está prevista para o período letivo ’03’, que iniciará em outubro de 2021.

Os polos que admitirão candidatos são: Altamira, Ananindeua, Baião, Barcarena, Bragança, Breves, Bujaru, Cametá, Canaã dos Carajás, Conceição do Araguaia, Dom Eliseu, Igarapé-Miri, Juruti, Macapá-AP, Marabá, Moju, Palmas (TO), Paragominas, Parauapebas, Salinópolis, Tailândia e Tucumã.

Os cursos ofertados são Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens, Biblioteconomia, além de Física, Matemática, Biologia e Letras – Língua Portuguesa.

Fonte: G1 PA — Belém

Foto: Viviane Marques/ Arquivo Pessoal