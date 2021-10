UFPA apresenta o Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas nesta quarta-feira

A Universidade Federal do Pará (UFPA) irá realizar o Encontro de Saberes Amazônia e Mudanças Climáticas nesta quarta-feira (20) as 14h, o encontro antecedem o 10° Fórum Social Pan – Amazônico (Fospa), previsto para julho de 2022, na UFPA.

O Encontro de Saberes se apresenta como um espaço de troca de aprendizados tradicionais e científicos, que terá como protagonistas os detentores desses conhecimentos, bem como representantes de povos e movimentos sociais da Pan-Amazônia.

O evento vai acontecer de maneira hibrida, com transmissão simultânea pelo zoom e atividades presenciais no Centro de Eventos Benedito Nunes, no Campus da UFPA, no Guamá, a programação segue até sábado dia 23.

Os temas abordados durante a programação envolvem assuntos relacionados a luta contra a globalização econômica, contra a violência, o desrespeito ao direito dos povos, a destruição da biodiversidade e o desiquilíbrio climático. A programação terá a participação de autoridades locais como o vice prefeito de Belém, Edilson Moura.

O evento destaca sobre a ameaça de um modelo desenvolvimentista predatório da região amazônica, sendo atacada no que tange aos seus povos, à sua fauna, à flora e ancestralidade. Os ataques diretos aos direitos dos povos amazônicos, a intensificação do desmatamento descontrolado e da degradação ambiental, além da ameaça à própria existência humana só cresceram nas últimas décadas. Diante de um cenário internacional de conflito, no que diz respeito aos 9 países banhados pela bacia amazônica, mostra-se fundamental a aliança dos povos da floresta com os cientistas e os movimentos socioambientalistas em busca da união de conhecimentos para resistir e melhor lutar.

Os interessados em participar podem fazer sua inscrição gratuitamente pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_xWlv_HB6JGoVnDTKqOYAtgAg1uq1qg4S4Md0CTMVZq_JsA/viewform

