UFPA classifica 6.823 calouros no Processo Seletivo 2023. Festa em toda a cidade.

O aguardado resultado do Processo Seletivo 2023 da Universidade Federal do Pará – UFPA foi divulgado nesta sexta-feira, 17. O listão com os 6.823 candidatos classificados no PS 2023 já está disponível no site listao.ufpa.br. Foram preenchidas mais de 92% das 7.381 vagas disponibilizadas em 193 ofertas de cursos, distribuídas nos 12 campi da UFPA. O vestibular contou com 64.981 estudantes inscritos homologados, sendo 54.296 isentos da taxa de inscrição. Depois da divulgação do listão, houve festa por vários pontos da cidade, especialmente nas portas de colégios e cursinhos, como ocorreu na Avenida Magalhães Barata, o bairro de São Brás, em Belém.

Também eram vistos calouros festejando com parentes e amigos nas portas de suas casas ou desfilando nas malas abertas de carros pelas ruas da capital paraense, apesar da forte chuva que castigou a cidade na tarde de hoje.

Ao todo, 33.001 candidatos não foram classificados e outros 25.157 foram eliminados por falta ou insuficiência de pontos em uma das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Dos 6.823 classificados, 5.365 (79%) se inscreveram para concorrer a vagas pelo sistema de cotas e 1.458 (21%) concorreram apenas a vagas de ampla concorrência.

Aos candidatos residentes no Estado do Pará ocuparam 98% das vagas (6.694). As demais 129 vagas foram preenchidas por candidatos oriundos de outros 19 estados brasileiros, com destaque para o Amapá (34 candidatos/as), Tocantins (25) e Rondônia (20). 62.306 inscritas(os) ainda receberam bônus de 10% em sua nota no Enem por terem cursado o Ensino Médio integralmente em um dos estados da região Norte.

PRIMEIROS COLOCADOS

Dos dez primeiros colocados gerais em 2023, oito são calouras do curso de Medicina. Confira os nomes:

1o – FELIPE GANDRA MOREIRA – Engenharia Mecânica/Belém

2o – ANA SARAH DE SOUSA – Medicina/Belém

3a – KAIKE EDUARDO DA SILVA LOBO – Medicina/Belém

4o – GABRIEL ALENCAR ECKER – Medicina/Belém

5a – MATHEUS LOPES BITAR MESQUISTA – Medicina/Belém

6a – VITOR MICKAEL SERRÃO GARCIA – Medicina/Belém

7o – RODRIGO ORMANES MASSOUD – Medicina/Belém

8o – RODRIGO AKIRA AZEVEDO KUROSAWA – Engenharia da Computação/Belém

9o – PEDRO GUSTAVO PAIXÃO GESTEIRA ALVES RODRIGUES – Medicina/Belém

10o – ITHALLO RICARDO DANTAS ENNSER – Medicina/Belém

Nesta prova, a média geral na redação do Enem das(os) candidatas(os) classificadas(os) no PS 2023 foi 763.03.

LISTÃO VIRTUAL

Desde o início da pandemia, a divulgação do listão tem sido exclusivamente virtual. Minutos antes da liberação do listão, às 11h, foi divulgada uma mensagem do reitor da UFPA, no portal e nas redes sociais da instituição. Em seguida, o listão foi publicado no endereço listao.ufpa.br.

HABILITAÇÃO

Às 14h, foi divulgado o edital de habilitação ao vínculo institucional para consulta dos calouros, no site do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC). Os estudantes devem fazer a leitura completa do edital com atenção, pois os períodos para o preenchimento de dados e entrega da documentação serão breves.

A partir das 15h também ficaram disponíveis as notas individuais dos candidatos na área de inscrição para consulta da classificação em todos os grupos de vaga em que concorrerem.

NOVAS OPORTUNIDADES

Após a habilitação dos calouros desta primeira chamada, serão realizadas repescagens de vagas de candidatos não habilitados e reofertas de vagas não preenchidas. A segunda chamada de classificados (1a repescagem) deverá ocorrer após a habilitação dos calouros da primeira chamada. As reofertas serão publicadas em tempo oportuno.

PERÍODO DE INGRESSO

O início das aulas dos calouros ocorrerá conforme o calendário acadêmico da UFPA em 2023, disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA (Proeg). Os cursos com ofertas para a primeira entrada já iniciam no próximo dia 20 de março. A Semana do Calouro está prevista para o período de 15 a 17 de março.

Imagens: Reprodução