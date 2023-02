UFPA divulga listão dos aprovados no vestibular 2023 na manhã de hoje

A Universidade Federal do Pará divulga na manhã desta sexta-feira, 17, o listão dos aprovados no Processo Seletivo 2023 (vestibular). Ao todo foram homologadas as inscrições de 64.981 estudantes que concorrem às 7.381 vagas, em 193 ofertas de cursos, distribuídas nos 12 campi da instituição. O listão será conferido pelos candidatos por meio do site do CEPS a partir das 11h15. Quinze minutos antes, isto é, às 11h, será divulgada a mensagem da Reitoria da Universidade aos novos calouros. Também a Universidade do Estado do Pará – UEPA ficou de divulgar seu listão de calouros hoje.

A mudança, neste ano, é a não colocação do listão nos murais da UFPA campus Guamá, ainda para evitar grande aglomeração em prevenção à covid-19 e por medida de economia, segundo informou uma fonte da instituição.

Desta forma, o Carnaval 2023 será muito mais animado para os futuros calouros, mas a Universidade não informou, ainda, se foram preenchidas todas as 7.381 vagas disponíveis.

Ainda conforme o calendário da UFPA, será divulgado na tarde de hoje o edital de habilitação ao vínculo institucional (matrícula), com a convocação dos calouros para apresentação de documentos obrigatórios, além da divulgação da nota e a classificação individual dos candidatos não classificados.

O resultado das homologações já está disponível na área de inscrição dos candidatos e a demanda final dos candidatos por vaga também pode ser consultada no site do CEPS.

Imagem: Reprodução