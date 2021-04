UFPA divulga listão nesta quarta, 14, e pede cautela nas comemorações

O listão do Processo Seletivo 2021 da Universidade Federal do Pará (UFPA) será lançado a partir das 9h30 desta quarta (14).

A instituição informou que o primeiro vestibular da instituição realizado no contexto da pandemia do novo coronavírus terá uma divulgação diferente dos anos anteriores.

Este ano, 79.882 estudantes disputam as 7.355 vagas em 196 ofertas de cursos, distribuídas em 19 municípios paraenses.

Devido à pandemia, pela primeira vez, não haverá divulgação presencial. O listão não será afixado nos murais do campus no Guamá, tampouco será realizada a coletiva de imprensa de anúncio do listão.

No dia 14 de abril, será divulgada uma mensagem do reitor da UFPA às 9h no portal e nas redes sociais da instituição e, a partir das 9h30, o listão será publicado para acesso exclusivamente virtual no site da UFPA.

Segundo a reitoria da UFPA, a decisão pelo formato virtual de divulgação considera o preocupante cenário pandêmico vivido no estado e no Brasil. Por isso, não é recomendado o deslocamento para o campus, evitando circulação e a aglomeração.

A reitoria também recomenda que a comemoração pela aprovação deve ser feita com a cautela que a situação de pandemia pede.

Homologação das inscrições

Até as 17h do dia 8 de abril, quem não teve inscrição homologada poderiam interpor recurso. A Comissão Permanente de Processos Seletivos da UFPA (Coperps) se reuniu no dia 9 de abril, para analisar os casos apresentados. O resultado da avaliação está disponível no site do CEPS.