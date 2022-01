UFPA está com inscrição abertas para cursinho pré-vestibular

O Projeto Universidade Aberta (PUA) da Universidade Federal do Pará, está com inscrição abertas para quem deseja participar do Cursinho Pré-vestibular para a preparação do Exame Nacional Ensino Médio (Enem).

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site do programa de educação Tutorial do Curso de Física (PET), responsável pelo projeto, ou de forma presencial. A inscrição deve ser confirmada presencialmente, com doação de 2kgg de alimentos até o dia 3 de fevereiro, na sala do PET, também no campus Guamá.

O processo seletivo vai ser por meio de uma prova com 20 questões, sendo 10 de português e 10 de matemática, de nível médio. A prova será realizada no dia 6 de fevereiro às 9h, no prédio do mirante do Rio no campus da UFPA no Guamá.

O resultado com os nomes dos aprovados será divulgado no dia 7 de fevereiro de 2022 e as matrículas serão realizadas de 8 a 11 de fevereiro.

As aulas serão ministradas a partir do dia 14 de fevereiro, no turno da tarde, das 13h20 ás 18h20, de segunda a sexta-feira.

Clique aqui e faça sua inscrição.

Foto: reprodução Internet

Jornalista: Marina Moreira