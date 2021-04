UFPA obtém destaque em ranking internacional de desenvolvimento sustentável

O THE Impact Ranking avalia as instituições no que se refere ao cumprimento dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU

A Universidade Federal do Pará (UFPA) obteve destaque mais uma vez no ranking global de avaliação do impacto social e econômico das universidades. Pelo segundo ano consecutivo, neste 2021, o Times Higher Education (THE) Impact Ranking, que avalia as instituições que cumprem os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU), a UFPA ficou, na classificação geral, entre as 301-400 melhores universidades do mundo, de um total de 1.115 instituições participantes de 98 países. Entre as 38 universidades brasileiras avaliadas, a UFPA está no quarto grupo de instituições mais bem posicionadas.

Este ano, a UFPA submeteu informações para avaliação em nove objetivos, cinco a mais que em 2020: ODS 1 – Erradicação da Pobreza; ODS 2 – Fome Zero e Agricultura Sustentável; ODS 3 – Saúde e Bem-Estar; ODS 4 – Educação e Qualidade; ODS 5 – Igualdade de Gênero; ODS 8 – Trabalho Decente e Crescimento Econômico; ODS 10 – Redução das Desigualdades; ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes e ODS 17 – Parcerias e Meios de Implementação dos ODS, este último obrigatório para avaliação de todas as universidades participantes. Para a classificação geral, foram consideradas as avaliações nos três objetivos com melhor avaliação, que foram: ODS 1, ODS 3 e ODS 8.

Na prática, os ODS representam um apelo global à ação para a erradicação da pobreza, para a proteção do meio ambiente e do clima e para a garantia de que todas as pessoas, em todos os lugares, possam conviver em paz e com prosperidade. A participação, com destaque, neste ranking revela o papel da UFPA na busca por melhorias para a qualidade de vida em nível regional, mas também internacional, resultado de diversas políticas e iniciativas de ensino, pesquisa e extensão.

“O destaque da UFPA em rankings internacionais é reflexo do trabalho que tem realizado, especialmente no que se refere à produção de conhecimento na e sobre a Amazônia, sendo parceira estratégica em muitas ações de cooperação nacional e internacional”, afirmou o reitor da UFPA, Emmanuel Zagury Tourinho.

De acordo com o reitor, os resultados da instituição apresentados aos rankings internacionais têm alcaçado reconhecimento “pela formação de qualidade que oferecemos, pela interação com a sociedade e pela produção de conhecimento, que se convertem em melhoria da qualidade de vida da população, na direção do desenvolvimento sustentável e do enfrentamento da pobreza e da desigualdade”, afirmou Emmanuel Zagury Tourinho.

Indicadores avaliados

A avaliação do THE Impact Rankings consiste na atribuição de pontuação e classificação por iniciativas relacionadas a cada um dos ODS, a partir de diferentes métricas. Os dados são enviados pelas próprias universidades, conforme os indicadores estabelecidos para cada ODS. A UFPA participa do THE Impact Rankings há dois anos, tendo obtido um resultado positivo desde a sua entrada.

“O número de instituições que participaram do THE Impact Rankings aumentou em 45%. No ano passado, a UFPA ocupou a posição geral de 201–300 entre 766 instituições avaliadas. Já em 2021, a UFPA ocupa a posição de 301-400 entre as 1.115 IES avaliadas. Além do aumento de universidades participantes, percebemos também maior qualificação das informações submetidas pelas instituições, na medida em que se preparam melhor para participar novamente do ranking a cada ano. Este tem sido o esforço também da UFPA: aprimorar a busca de evidências para participar do ranking”, afirmou o professor Marcus Domingues, assessor da Pró-Reitoria de Relações Internacionais responsável pela organização das informações submetidas ao ranking.